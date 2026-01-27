ИЗПРАТИ НОВИНА
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:35
©
Орхан Мурад Ходжа е български певец, музикант и продуцент от турски произход. Сляп по рождение. Създател и вокалист на рок група "Лотос“, станала известна с песента "Искам да съм негър в щата Алабама“.

Роден е в Кърджали на 27 януари 1967 г. Започва да свири на пиано на 8-годишна възраст, а на китара – от 13-годишен. Заниманията по музика започват в Училището за незрящи деца във Варна. Също там – в 8 клас – създава първата си училищна група, в която освен като китарист, се налага и като вокалист, тъй като се оказва, че относително най-добре се справя с пеенето.

Така започва да развива успоредно уменията си да свири и да пее. На 15 г. постъпва в Софийското училище за незрящи деца и там модернизират групата, наричайки я рок група "Лотос“. Тя се нарежда сред водещите групи на новата рок вълна от 1990-те години. Съществуват докато завършва Държавната музикална академия – 1992 г.

Завършил средното си образование, кандидатства в Консерваторията с пеене, но не го приемат, въпреки че е единственият от 120-те кандидати, който пее и сам си акомпанира на пиано. Тогава големият поппевец и музикален педагог Георги Кордов му казва да не кандидатства повече, защото нямало как да го обучават в часовете по "микрофонна техника“ и "сценично майсторство“.

Не се отчайва, а започва да изучава класическа китара, тъй като е добър рок китарист и смята, че класическата китара ще му се отдаде най-лесно. След 2 години кандидатства и се класира на 2-ро място. Тъй като сам трябва да се грижи за прехраната си от малък, свири по сватби и кръщенета, всякакви банкети, като барабанист, защото няма такова вакантно място.

Това го приближава до народната музика. В Академията изучава както класика, така и джазово изкуство. Това му дава възможност да се развива в много области и да се докосва до почти всички жанрове на музиката. Завършва с отличен успех през 1992 г. Според професор Манол Тодоров Мурд е бил сред най-добрите студенти.

След дипломирането си Орхан Мурад е без постоянна работа, пее по сватби и заведения. Връща се в Асеновград, където живее семейството му, и започва да работи като редови музикант по кръчмите. През 1995 г. с неговия съученик, колега и приятел Станимир Колев издават първия си албум, озаглавен "Ах, жени“, а групата си наричат дуо "Южен полъх“.

Аранжиментите на песните и музиката са техни, с изключение на 3 песни от албума (народна и 2 кавъра). Станимир повече пише текстове, а Орхан композира музиката. Първият им албум има успех. Веднага след него се разделят, тъй като Колев решава да учи право в Софийския университет, а Мурад тръгва по свой самостоятелен път.

Първият самостоятелен албум на Орхан Мурад през 1996 г. също се превърща в хитов. На 1 май 1998 г. излиза "Хиляди слънца“, който по-късно, през есента на същата година печели всички възможни награди – за албум на годината, за песен на годината, а Мурад – като певец на годината и като композитор на годината.

Следващата година Мурад получава доста награди. Издава 2 албума на турски език, които са много успешни, най-вече по отношение на ангажиментите в Турция – "Ашк“ (2002) и "Дуня гюзели“ (2004). Между тях излиза "Слънце мое“ (2003), също с няколко хита, като "За майката на моето дете“ (посветен на жена му), "Братя по чаша“ и други. В края на 2005 г. записва албум с български народни песни. Подбира 13 песни, най-вече от Родопската и Македонската фолклорни области, записва ги и издава в албума "Любими народни песни“.

Развива нова идея – да помага на талантливи незрящи деца от двете училища, в които е учил. Създава свой танцов ансамбъл и с песните от народния албум концертират по общини. Идеята се приема от много кметове, концертите преминават с огромен успех. През май 2007 година подписва договор с "Пайнер“. Няколко месеца събира песните, които не са излизали в албум, прибавя към тях 6 нови песни и издават с неговите продуценти албума "Единствена“. През пролетта на 2008 година участва в "Пей с мен“ в "Шоуто на Слави“. По същото време работи в Държвния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова“, Кърджали. Там работи като музикален ръководител.

През 2006 г. създава фондация "Шанс за децата“. Чрез нея цели подпомагане на музикално надарени слепи и слабовиждащи деца, а също така и деца на социално слаби родители, които нямат възможност да финансират извънкласното обучение на децата си. През 2009 и 2011 г. издава още 2 албума на турски – "Serefe, Be Dostlar“ и "Sevilen Turkuler“. В този период продължава да записва и свои авторски песни. През 2000 г. песента "Отиваш си“ по музика на Орхан Мурад печели първа награда на конкурса "Тракия фолк“ 2000.

Честит 59-ми рожден ден на големия музикант!


