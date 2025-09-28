ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
След зверска катастрофа, животоспасяваща операция и 25 кг отгоре, той живее втори живот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:49Коментари (0)0
©
Нов живот и 26 кг отгоре бележат месеците след зверската катастрофа на Аспарух от "Игри на волята". Запаленият спортист оцелява, след като преживява челен удар с мотора си на завой по пътя за Самоков, а днес е мотивиран на максимум да се завърне в силовия трибой и отново да доминира.

"Очаква ме до дни четвърта операция. Ще се почиства коляното и ставата. Търсим с лекарите по-голям обем на движение, защото сега успявам да сгъна коляното до 75 градуса - колкото да мога да качвам и слизам по стълби и да шофирам, а вече трябва да е до 130-140 градуса", разказа пред "България Днес" борбеният Аспарух, когото всички близки и приятели наричат Пухи.

С това далеч не приключват манипулациите за риалити героя. След тази операция го чакат още три хирургични интервенции.

"Трябва да се направи операция на коленните връзки, след което пак ще трябва период на възстановяване. След това ще се вадят бедрен пирон и винтове. А накрая ще се премахне и планка в китката. Общо 7 анкера имам в областта на рамото, които трябва да си останат и няма да се вадят. Старая се да забавям колкото е възможно процеса на захабяване на колянната става, за да не се налага на 27 години да я сменям, или поне да се отложи евентуална такава интервенция", разкри още пред вестника Аспарух.

Тежката катастрофа става на 27 юли 2024 г. на пътя между София и Самоков. На десен завой стъпенката на мотора на Пухи се забива в неравност на пътя и той се удря челно в идващия насреща джип, прехвърля се отгоре и пада на метри от сблъсъка. По спешност е откаран в "Пирогов", където е интубиран и лекарите го връщат от отвъдното.

Благодарение на каската и на това, че е дългогодишен спортист, Пухи остава жив. В каската си чупи носа, но тя му запазва лицето. Има също пострадал прешлен, пукнат таз, десният му крак е много увреден и още множество тежки травми.

Точно година и два месеца по-късно ситуацията е коренно различна. Пухи върви все по-уверено, а още с прохождането си се завръща в залата за тренировки. Битката отново да сгъва нормално крака си продължава с пълна сила, а за това време успява да качи 26 килограма и да възвърне значителна част от формата си.

"Всичко това става с непълноценни тренировки заради постоянните операции и повредите по тялото, но с постоянство и правилна храна", споделя Пухи.

Риалити героят не следи новия сезон на "Игри на волята".

"Новите участници вече се готвят с години, а при нас бе далеч по-неорганизирано откъм тренировки. Сега правят цели лагери за участие в "Игри на волята". Някак е по-безинтересно вече, още повече и с липсата на Димо Алексиев. Нямам нищо против Павката, интелигентно момче е, но щеше да е по-интересно с Димо. Натрупват се няколко компонента, заради които се изгуби чарът на предаването. Преди беше по-натурално и истинско", споделя Аспарух, в чиято глава се върти непрестанно мисъл за завръщане в мъртвата тяга на силовия трибой, където да припомни на опонентите си какво е чувството да бъдат доминирани.

"Много се опростачи ефирът. Простотията често е водеща, а аз съм неин противник. Младите се учат на маловажни неща и глупости, затова и не следя риалити предаванията като цяло", посочва още Пухи, пише "България Днес".


Още по темата: общо новини по темата: 1466
28.09.2025 Още една сватба в семейството на Цветанка Ризова
28.09.2025 След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
28.09.2025 Селена Гомес и Бени Бланко са женени
27.09.2025 Какво да очакват зодиите утре?
27.09.2025 Пиленцата от Монако с ново 20
27.09.2025 Звездна сватба на хоризонта, обвита в пълна тайна
предишна страница [ 1/245 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сателитни изображения на НАСА разкриха нов остров в Аляска
22:10 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Най-големият фен на Александър Николов - гаджето му
19:27 / 27.09.2025
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес...
12:37 / 27.09.2025
Туристка от плаж в Гърция: Болката бе толкова силна, че едва не п...
12:32 / 27.09.2025
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: