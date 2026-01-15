ЗАРЕЖДАНЕ...
|След тежка битка с рака почина тайната дъщеря на Фреди Меркюри
Нейният съпруг Томас се е свързал с британския "Дейли мейл“, за да съобщи, че тя е починала "спокойно след дълга борба с хордом – рядък рак на гръбначния стълб, оставяйки след себе си двама синове на девет и седем години“.
"Биби сега е при любимия си баща в света на мислите. Пепелта ѝ беше разпръсната от вятъра над Алпите.“
Преди няколко месеца писателката Лесли-Ан Джоунс разкри в своя книга, че фронтменът на Queen е бил бащата на "Биби", като заяви, че разполага с ДНК доказателства в подкрепа на това твърдение.
"Съкрушена съм от загубата на тази жена, която се превърна в моя близка приятелка и която дойде при мен с алтруистична цел: да отстрани всички онези, които в продължение на 32 години имаха свободен достъп до историята на Фреди, да оспори лъжите им и да разкаже истината. В края на живота й това беше всичко, което имаше значение за нея“, каза Джоунс.
"Тя беше много болна през четирите години, в които работихме заедно. Но имаше мисия“, допълва писателката.
Книгата разказва как Фреди Меркюри е имал дете от своя омъжена приятелка и е пазил в тайна съществуването на детето. "Биби“ е виждала баща си на концерти и е следвала Queen на турнетата на легендарната рок банда.
Книгата се основава на 17 тома дневници, дадени на "Биби“ от покойния ѝ баща през 1991 г., малко преди той да почине същата година от бронхопневмония, причинена от СПИН.
"Ракът ѝ се е появил за първи път, когато е била много малка. Това е истинската причина семейството да се мести често – за да има достъп до най-доброто възможно лечение за хордом по онова време, рядка форма на рак на гръбначния стълб“, казва още Лесли-Ан Джоунс.
"Тя беше съсипана от опитите на Мери Остин (приятелката на Фреди) да отрече съществуването ѝ и да оспори истинността на книгата. Адвокатите на Мери – Farrer & Co – бяха безпощадни в опитите си да спрат публикуването. Опитаха всичко. Провалиха се. След излизането на книгата никога повече не се свързаха с нас. Не намериха нищо, за което да ни съдят. "С любов, Фреди“ е истинската история на Фреди“, допълва Джоунс.
"Тази новина е шокираща и дълбоко разтърсваща за мен, но не и изненадваща. Знаех от самото начало, че ще се случи. Това беше надпревара с времето. Въпреки всичко постигнахме онова, което в даден момент изглеждаше невъзможно, предвид всичко, с което тя се сблъскваше. За мен беше чест да бъда избрана от нея да разкажа истинската история на Фреди“, казва още тя.
Джоунс допълва, че "Биби“ никога не е искала самоличността ѝ да стане публична, тъй като е била лекарка и е рискувала това да сложи край на кариерата й.
Семейството ѝ, което живее във Франция, сега обмисля публикуването на нейни снимки, включително такива заедно с Фреди, когато е била млада, пише ladyzone.bg.
