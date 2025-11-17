ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
След славата от "Ергенът" Виктор рязко смени посоката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:17Коментари (0)648
©
Връзката между Виктор Стоянов – мачото от първия сезон на "Ергенът", и чаровната актриса Поли Недкова, става все по-сериозна. От година и половина двамата са неразделни, а фитнес гуруто вече намеква пред приятели, че е готов да стане баща и иска дете от красивата си половинка. 

Историята на връзката им е много романтична. Докато Виктор участваше в шоуто "Денсинг старс", Поли често можеше да бъде забелязана в публиката – усмихната, горда и внимателна, но тогава влюбените все още пазеха чувствата си в тайна. Истинският момент на голямото разкриване дойде на премиерата на филма "Гунди – легенда за любовта“, където Стоянов най-накрая реши да сложи край на догадките и нежно прегърна Недкова през кръста пред обективите.

За младата актриса се знае, че е родом от Габрово, но е израснала във Варна – градът, който явно ражда не само морски бриз, но и таланти. Там тя завършва испанска гимназия и изучава актьорско майсторство в две от най-добрите школи. Неотдавна Поли работеше в Драматичен театър "Стоян Бъчваров" в морската столица, но заради гаджето си се премести в София.

В свободното си време Недкова тренира редовно – навик, който й осигурява изваяна фигура, достойна за фитнес плакат. Именно тази комбинация от чар, интелект и спортен дух запленила Виктор, който не крие, че държи половинката му да е в отлична форма също като него. Ако забременее обаче, актрисата ще трябва да забави темпото.

Преди да се залюби с Поли,  Стоянов имаше връзки с фитнес инструкторката Христиана Парова, а после с популярната влогърка Мария Тарашманова. И двете жени бяха представяни от него като "любовта на живота му", но и с двете отношенията му приключиха бързо и бурно. В "Черешката на тортата“ Виктор дори сподели с присъщата си драматичност, че страда от разбито сърце заради Мария, която го напуснала след негови грешки. Макар да не призна открито за изневяра, слуховете гласяха, че по това време очите му често шарели". Тогава философски обобщи: "Жена на моето сърце има, но жена до моето сърце няма". Малко след това обаче животът му поднесе нов шанс – Поли Недкова. Днес именно тя изглежда е успяла да укроти суетния мачо. Познати на двойката твърдят, че Виктор е истински влюбен и вече мисли в перспектива – не просто за общ дом, а и за дете. "Поли е силна, земна и независима. Тя не го боготвори, а му се противопоставя, когато трябва. Това страшно му харесва“, коментират техни приятели.

След славата от "Ергенът" Стоянов рязко смени посоката – напусна работата си като управител на фитнес зала и се впусна в света на шоубизнеса. Участва във филма "Чалга“ на Мариан Вълев, като Куката от "Под прикритие" не пести похвали за него: "Той е талантлив, изпълнителен и има страхотно присъствие пред камерата". Освен това Виктор се превърна в любимец на рекламодателите – промотира от протеинови добавки до бързи кредити в социалните мрежи, докарвайки си доста прилични доходи.

Звездата от "Ергенът“ обаче не е само мускули и чар. Той често говори за това как славата има и тъмна страна: "Опитват се да ме снимат тайно. Хора, просто ме попитайте, никога не отказвам снимки! Но не го правете скришом, виждам ви!", казва той с усмивка, но и с нотка на раздразнение, пише HotArena.

Стоянов се хвали, че винаги е бил обект на засилен интерес от страна на жените, но твърди, че вече търси нещо различно: "Искам жена със силен характер, която знае какво иска. Не мека, а борбена. Поли е точно такава, затова вярвам, че ще ни се получи", споделял е мачото.

Според близки до двойката, днес Виктор и Поли живеят в пълна хармония, обичат да пътуват и да прекарват време далеч от камерите. Той често споделя, че именно тя му е помогнала да намери баланса в личния си живот. Дали следващата голяма новина ще е бебе? Мнозина вярват, че да. Стоянов неведнъж е признавал, че мечтае за семейство и деца. Ако съдим по начина, по който гледа Поли – с онази мека усмивка, може би този път мускулестият "ерген" наистина е намерил жената, с която ще построи дом и ще отгледа наследник.


Още по темата: общо новини по темата: 2269
17.11.2025 Разлюби Красимир: Хванаха Киара с нов мъж
17.11.2025 Бачорски стана "Дон домат"
17.11.2025 Камелия: Знаем да мразим, знаем да завиждаме, знаем и да успяваме.
17.11.2025 15 години от техния невероятен годеж
17.11.2025 1300 лева за Даниела Рупецова за две вечери
17.11.2025 Джан Микеле отложи сватбата
предишна страница [ 1/379 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
15:46 / 17.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Известен журналист, когото не сме виждали от години по телевизият...
08:16 / 17.11.2025
Ще ни удари силна магнитна буря
07:48 / 17.11.2025
Богдана Карадочева написа кърваво писмо на Васил Найденов
22:04 / 16.11.2025
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
19:58 / 16.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Природни стихии
Женски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: