ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
След раздялата им тя е повече от успешна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:05Коментари (0)1003
©
Дженифър Лопес продължава смело напред, само година след като подаде молба за развод с бившия си съпруг Бен Афлек. Звездата, която навърши 56 години през юли, сякаш е загърбила всякакви лични емоции и се посветила изцяло на служебните ангажименти.

А последните месеци са изключително плодотворни за Дженифър – тя представи официално филмовия мюзикъл "Целувката на жената-паяк", с нейно участие, а на 9 юли стартира турнето ѝ "Up All Night: Live in 2025“

Според близки до изпълнителката източници, турнето, чийто финал бе на 12 август, е протекло "по изключително успешен начин и Дженифър си е прекарала страхотно“. Това е първата концертна обиколка на Лопес от шест години насам.

"Тя обича да се свързва и общува отблизо с феновете по целия цвят. Затова турнето бе чудесен фокус за нея – даде ѝ възможност да бъде във вихъра, правейки това, което наистина ѝ харесва“, допълва източникът пред People.

Лопес скоро ще започне да промотира и "Целувката на жената-паяк“. "Това е филмът, който тя засне миналата година в Ню Йорк, точно в момента в който с Бен преминаваха през най-трудния си период. Ангажиментите на снимачната площадка ѝ помогнаха да се справи. И днес тя е щастлива, удовлетворена и благодарна за живота си“, разказва още източникът.

Всъщност 2025 г. започна повече от успешно за Дженифър в професионален план. Освен всичко останали, тя бе удостоена с награда за цялостна кариера на събитието "Creative Impact Awards“, организирано от престижното списание "Variety“.

Лопес и Афлек обявиха, че се разделят през пролетта на 2024 г. и официално финализираха развода си в началото на януари - същия месец Дженифър присъства на световната премиера на "Целувката на жената-паяк“ на филмовия фестивал "Сънданс“. Филмът е адаптация на бродуейската класика от 1993 г. Това е и първата поява на Лопес във филмов мюзикъл.

Световната премиера на филма в кината е на 10 октомври. След това Лопес ще се появи на екрана в романтична комедия на Netflix "Служебен романс“.

В края на годината Лопес ще продължи "Up All Night“ в Лас Вегас, за да изпрати 2025 г. А  следващата година ще посрещне със серия концерти в Caesars Palace, Лас Вегас, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 956
21.08.2025 Преследват Благой Георгиев за "Ергенът"
21.08.2025 Емануела пристана на Азис
21.08.2025 Керана със супер провокативни снимки
21.08.2025 Наша актриса: Опаковах последните 15 години от живота ни, изпратих близо тон багаж
21.08.2025 Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
21.08.2025 Виктор от "Биг брадър": Каза, че имам хронично заболяване
предишна страница [ 1/160 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:06 / 21.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се пр...
22:14 / 20.08.2025
Вдовицата на Иван Славков - Валя, се съсипа от смъртта на Малък Т...
15:27 / 20.08.2025
A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5
11:45 / 20.08.2025
Мария каза "Да" за втори път на един и същи мъж
20:48 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:01 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
09:04 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
09:32 / 19.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Матури 2025
Лято 2025
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: