|След раздяла и едно дете те отново са заедно
Източник, близък до звездите, разкрива, че двамата прекарват почти всяка нощ заедно и изглеждат като истинско семейство – "Той спи при нея с бебето почти всяка вечер. Държат се като двойка, макар още да не са сложили етикет или направили нещо официално“.
Меган, звездата от "Тялото на Дженифър“, е щастлива, че MGK се е променил и е напълно отдаден на ролята си на баща.
Той е невероятен с бебето, а тя наистина обича да прекарва време с него,“ добавя източникът.
Въпреки че все още живеят в отделни домове, Фокс и Кели прекарват почти цялото си време заедно като семейство. "Поставят бебето на първо място и това ги сближи повече от всякога,“ казва близък приятел.
MGK скоро ще тръгне на своя Lost Americana Tour, който започва на 15 ноември в Орландо, Флорида, но засега не е ясно дали Меган ще се присъедини към него по време на турнето.
Двойката започна връзката си през 2020 г., но се раздели в края на 2024 г., след като Меган откри компрометиращи съобщения с други жени в телефона му.
Тогава източници казаха пред Page Six, че "Меган е силна, независима жена и не се нуждае от мъж, за да бъде щастлива“.
Все пак, актрисата винаги е говорила за специалната си връзка с MGK. В интервю за подкаста Call Her Daddy тя призна:
"Той е моята сродна душа. Винаги ще бъда свързана с него, каквото и да се случи“.
Изглежда, че съдбата отново е събрала Фокс и нейния "тwin soul“, този път с най-силната връзка от всички – дъщеричката им Сага Блейд, пише "Телеграф".
