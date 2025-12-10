ЗАРЕЖДАНЕ...
|След победата Миро харчи 100 бона за жена си
Първо – жената!
Победителят признава, че най-близкият човек до него е бил на ръба заради участието му, затова сега възнамерява да се реваншира по кралски, пише Intrigi.bg.
"Ще заведа жена ми на екскурзия – тя ще избере къде. Доста изтърпя заради това предаване“, откровен е Миро.
През цялото приключение именно семейството му е било двигателят зад гърба му – и той не го крие.
После – спортът във Велико Търново
Втората част от наградата няма да отиде в луксове, а обратно – в кауза, която той носи от години. Миро планира да вложи сериозна сума в клуба по катерене във Велико Търново.
"Имаме една малка зала. Или ще я уголемим, или ще намерим ново помещение. Искам клубът да расте“, казва шампионът, който е отдаден на спорта от години и мечтае младите търновски таланти да имат по-големи възможности.
Как една бременност можеше да го спре
Миро разказва и непознат детайл от пътя си към шоуто. Гледал "Игри на волята“ от сезон 2 и отдавна мечтаел да участва. Но когато го одобрили за кастинг, жена му вече била бременна.
Той се колебаел силно дали да се включи, защото това е първото им дете – но именно тя го убедила да последва мечтата си.
"Гладът не е проблемът – изтощението те убива“
Победителят признава, че физическите изпитания са го смазвали много повече от глада:
"Гладът не се усеща. Истинският враг е умората. Тръгваш към Арената без грам енергия, свят ти се вие, а тялото просто спира.“
След като влязъл в Резиденцията обаче, работата се обърнала:
"За една седмица качих 12–13 килограма. Ядях постоянно. Знаех, че ако остана слаб, нямам шанс в битките.“
За коалициите
Миро е категоричен, че в предаване като "Игри на волята“ никой не стига далеч сам:
"Ако играеш само с единия пол, сам си режещ шансовете. Трябва да си с хора, на които имаш доверие.“
Единственото, за което съжалява
От целия сезон има само една ситуация, която му тежи – нарушаването на правилата с храната.
"Това е нещо, за което съжалявам. Стратегически грешки не мисля, че съм правил. Всичко е било премерено за момента“, обобщава Миро.
