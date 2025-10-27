След няколкото скандала тя се кротна

© Попфолк звездата Диона признава, че вече година и половина е щастливо влюбена, а човекът до нея е успял не само да й върне вярата в любовта, но и да я промени из основи.



"Не вярвам в любовта от пръв поглед, защото не се доверявам лесно на хората, но този път животът ме опроверга - човекът беше стойностен и аз не съжалявам, че такъв развой на събитията се случи при нас", сподели певицата с искрена емоция пред "България Днес".



Любимият на Диона се казва Митко и двамата са на една и съща възраст. "Той не обича публичността и показността и е далеч от социалните мрежи - дори няма профил в инстаграм. Може би затова между нас има толкова хубав баланс - аз съм постоянно под прожекторите, а той е далеч от тях. Това е нашата симбиоза", усмихва се изпълнителката.



Певицата разкри, че при първата им среща Митко е подходил с чувство за хумор, което веднага я спечелило. "Предпазлива съм от непознати, особено мъже, но той подходи с много шеговит тон и разчупи обстановката. Нали знаете - като разсмееш една жена, вече си напът към сърцето й", категорична е Диона.



Истинският поврат във връзката им настъпва, когато красавицата преживява труден момент, който предизвика буря в социалните мрежи. "Бях допуснала грешка, която беше публична и болезнена. Много хора ме осъждаха, но Митко беше единственият, който не ме изостави. Каза ми: "Сбъркала си, на всеки може да се случи. Просто при теб е по-публично. Бъди силна, няма да те оставя, аз съм до теб." Тази негова човешка реакция много ми влезе в сърцето. Той ми показа разбиране, докато други ме съдиха. Тогава бях тъжна, а той беше до мен. Това много ни сближи“, искрена е брюнетката.



Диона сподели, че с времето мъжът до нея се превърнал в нейната най-голяма опора: "Той е много балансиран човек, въпреки че е на една възраст с мен. С любовта си и спокойствието си успя да укроти моя бурен нрав. Може би и възрастта си казва думата - навърших 30 и вече търся повече хармония. Със сигурност мъжът до мен ми влияе само положително“.



Любовта й се отразява и на творчеството. "До момента никога не съм писала песен за споделена любов. В попфолка главно текстовете са за разбито сърце и болка. Сега дори ми дадохте идея за такава песен - контрастна на всичко, което съм правила досега. Може би е време да има нещо различно - песен за това, че съм намерила някого, който е до мен", заяви певицата, обещавайки нов хит.



След кратка пауза Диона се завръща към музиката с ново вдъхновение. "Имах няколко месеца, в които се дистанцирах от пускане на песни и публичност. Но сега искам отново да обърна внимание на музиката, защото не мога без нея. Дори някой ден да стана съпруга и майка, пак искам да правя музика", закани се фолкаджийката.



Певицата следи с интерес и новия сезон на "Ергенът: Любов в рая". "Харесвам Виктор и Петър. Те имат джентълменско. поведение, интелигентни са, обрани, с добро отношение към жените. Но имаше и участници, които ме разочароваха, като Вальо - не ми хареса как се отнесе с Емили. В крайна сметка тя е жена, по-слабият пол, и не трябваше да постъпва така. Джани също ми направи лошо впечатление с отношението си към Габриела - показва нарцисизъм, а не авторитарност. Зрителите виждат чиста еманация на балканско, селско поведение", смята Диона.



"Мъжете трябва да умеят да говорят, да изясняват, да не са толкова водени от първичността си. В днешно време виждам много вербална агресия от мъже към жени. Бих призовала всички мъже да са по-големи джентълмени, а не балкански горили. Не е нужно да ни доказват, че са по-силни от нас, това се знае. Истинският мъж е този, който може да укроти нрава на една жена с любов, а не с власт", категорична е певицата.