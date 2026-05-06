Този петък предаването "Бригада Нов дом“ ще представи разтърсващата история на Ивелина от Стара Загора, която след нелепа катастрофа сама отглежда своите двама синове. Мария Силвестър и бригадата на Калин Евтимов се заемат с мащабната задача да преобразят жилището на семейството, което не е обновявано от десетилетия, информира Plovdiv24.bg.

Апартаментът ще подложи на сериозно изпитание професионализма на майсторите заради необичайни строителни решения като монолитна мивка от бетон и арматура, както и баня, скрита зад вратите на стар гардероб.

Огромното количество стари мебели и пластовете тапети ще наложат включването на десетки доброволци, които да помогнат в разрушаването и почистването на пространството. Към каузата ще се присъедини и Евгени, участник от предаването "Фермата“ и приятел на Калин Евтимов, за да подкрепи екипа в критичния момент. Сложните проблеми, изскачащи във всяка стая, дори ще поставят под въпрос дали ремонтът може да бъде завършен в рамките на един епизод.

Въпреки натрупаната умора и техническите трудности, Мария Силвестър е подготвила специални изненади за героите, а екипът ще поддържа мотивацията си с емблематичната за сезона фраза "Айде, опа!“. Изданието ще отправи и важно послание за по-голяма отговорност на пътя и съпричастност между хората.