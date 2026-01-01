ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|След като я уволниха, Цънцарова влиза в политиката
Подобно уволнение често е първи тур по пътя към политическата арена, което сме наблюдавали многократно още от настоящата вицепрезидентка Илиана Йотова до специалиста по разговорен английски Николай Бареков. Според запознати с битието на Цънцарова от няколко месеца тя е любимка на двамата съпредседатели на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Партията им отчаяно страда от липса на разпознаваем човешки ресурс след напускането на основателя си Христо Иванов и знакови фигури като Стефан Тафров.
Именно в лицето на Мария двамата виждали подходящо лице за предстоящите парламентарни избори. Водещата e еднакво харесвана и от по-възрастните зрители, и от младата аудитория. Освен това винаги се е гордяла с произхода си от възрожденско Карлово и може да разчупи наратива за градската десница като балон за шепа жълтопаветни софиянци.
Цънцарова е получила подкрепа от двамата партийни лидери, както и покана да се включи в листите им за народен представител от гражданската квота, мълви се упорито в партийните централи.
Според източници на сайта Lupa.bg, на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които ще са в края на месец март или в началото на април 2026 г., Мария ще се появи като кандидат за депутат на ПП-ДБ в родния си град и в един от големите столични изборни райони. Цънцарова вече е дала необвързващо съгласие на лидерите на ПП-ДБ, като си е оставила вратичка да проведе сериозен разговор със семейството си, преди окончателно да нахлузи партийния хомот.
Както е известно, журналистката има две невръстни деца - на 8 и на 6 годинки, от ученическата си любов бизнесмена Симо Голев. "Мария ще мобилизира електорат и със сигурност ще бъде от разпознаваемите депутати, от каквито ПП-ДБ има осезаема нужда", коментират политолози. Включването й в листите обаче е довело до разнобой в коалицията, твърди източник на "Уикенд". Категорично против бил например ген. Атанас Атанасов, който си давал сметка, че лансирането на Цънцарова ще е за сметка на политици от неговата партия ДСБ. Леко скептичен бил и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който не бил убеден в компетентността на журналистката като народен представител. Освен това тя била доста близка до Явор Божанков, който е в открит конфликт с него.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2839
|предишна страница [ 1/474 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
17:35 / 01.01.2026
Nova телевизия вече с нова визия
16:47 / 01.01.2026
Женско поле е име от миналото на емблематичен български град, на ...
08:30 / 01.01.2026
Най-често използваните от българите турски думи
08:20 / 01.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
07:15 / 01.01.2026
Картофите вдигат инсулина, особено когато ги ядем в комбинация с ...
19:40 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS