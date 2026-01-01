ИЗПРАТИ НОВИНА
След като признаха за връзката си, не спират да се показват
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:53 / 01.01.2026
©
Калоян Кънчев бе един от най-впечатляващите ергени в първи сезон на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая“. Той е висок, обаятелен финансист – черти, които нямам как да не привлекат женското внимание.

И макар че връзката, която изгради с Габи в рамките на предаването, не оцеля в реалността, на Калоян не му остана време да страда. Много бързо той откри отново любовта – както сам призна преди време.

И макар че тогава Калоян не разкри коя е дамата, спечелила сърцето му, от последни публикации в социалните мрежи, става ясно, че това е Магдалена Томова – участничка и финалистка в трети сезон на "Ергенът“.

 

За връзка между двамата, всъщност, се спекулираше от доста време насам. Но този момент нито Калоян, нито Маги потвърждаваха (или отричаха), слуховете. Единственото, което младият мъж коментира е, че познава Маги от "известно време".

Преди броени часове обаче, истината най-сетне излезе наяве. Маги сподели видео, което не остави никакво съмнение, че тя и Калоян са във връзка.

Те щастливо се усмихват пред камерата в уютна домашна обстановка – където подготвят заедно сутрешния си тоалет, приготвят вкусна храна, пътуват и дори пазаруват заедно за празниците. Единствената им компания са малките пухкави домашни любимци, макар по всичко да изглежда, че двамата са си напълно достатъчни – разменят романтични жестове и дори кратки целувки пред обектива.

Към любовната идилия, Маги оставя и емоционално послание: "2025 беше добра и щедра за мен. Научи ме да бъда търпелива, но не и наивна. Показа ми, че неочакваните срещи всъщност са най-чаканите. Изпращам я с благодарност и любов.“, пише Ladyzone.bg

 

И допълва, че не знае какво я очаква през 2026. Но и, че е убедена, че ще бъде нещо "вълнуващо, хубаво и споделено“.

А предвид романтичните и емоционални кадри, на които ставаме свидетели, явно Маги е открила своето "хубаво нещо“ – а именно, любовта на Калоян.


