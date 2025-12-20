ЗАРЕЖДАНЕ...
|След изневярата на концерт на Coldplay Кристин със заплахи за живота
Изневярата, заснета на т.нар. "kiss cam“, по време на концерта на Coldplay на 16 юли в Бостън с нейния шеф, се превърна в абсолютна новина в TikTok – и последвалият скандал са повлияли дълбоко на живота ѝ.
Този инцидент доведе до оставката на Кабот от технологичната компания Astronomer, където преди това е била ръководител на отдел "Човешки ресурси“, както и до оставката на бившия изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън, с когото бяха спипани в изневяра.
Кабот каза пред Times, че иска да направи изявление, за да изясни нещата и да сподели своята версия на историята.
"Взех лошо решение и няколко коктейла, танцувах и се държах неподходящо с шефа си. И това не е нищо“, каза тя. "Поех отговорност и се отказах от кариерата си за това. Това е цената, която избрах да платя.
Майката на две деца, която каза, че по време на концерта е била прясно разделена със съпруга си, добави: "Искам децата ми да знаят, че могат да правят грешки и наистина могат да се объркат. Но не е нужно да бъдат заплашвани да бъдат убити заради тях.“
Във вирусното видео двамата са видени как се прегръщат на VIP балкона, преди да осъзнаят, че лицата им се показват на концертния Jumbotron. Кабот бързо покрива лицето си с ръце, докато Байрън се измъква от кадър.
Във видеото се чува как вокалистът на Coldplay Крис Мартин коментира реакциите на двамата, казвайки: "Или имат афера, или просто са много срамежливи. Не съм съвсем сигурен.“
Откакто кадрите бяха споделени за първи път, видеото е гледано и анализирано от милиони потребители онлайн. В резултат на това Кабот каза, че е получила между 50 и 60 смъртни заплахи, а децата ѝ са били особено засегнати.
"...Децата ми се страхуваха, че ще умра и че те ще умрат“, продължи тя.
Кабот каза и че се е почувствала особено нападната от други жени:
"Това, което видях през последните месеци, ми прави по-трудно да повярвам, че всичко е заради мъжете, които ни спъват. Мисля, че [жените] се спъват изключително много, като се ограничават взаимно.“
Според Кабот, тя и Байрън - който, по нейните думи, също е бил разделен със съпругата си по това време - са поддържали връзка и след инцидента, но са имали минимален контакт от септември насам, добавяйки, че "разговорите помежду си биха затруднили твърде много всички да продължат напред и да се излекуват“.
Кабот каза, че почти шест месеца след концерта на Coldplay, тя все още събира парчетата от живота си, включително и че търси нова работа, пише Ladyzone.
