|След грешна резервация - семейство и трето дете напът
"Пет чифта обувки. Пет места на масата. Пет души, които се обичат безкрайно. Звучи като магия, но е просто - семейството ни на път да станем петима. Най-хубавите изненади не се крият, а просто растат пред очите ти. Момчетата вече говорят за бебето всеки ден. А ние с Ивайло само кимаме и знаем, че точно така изглежда щастието", написа тя под кадрите.
И макар че Антония деликатно не споделя пола на бебето, много от последователите й предполагат, че щастието й ще е пълно, ако от третия опит най-сетне стане женска майка.
Петрова-Батинкова е родена на 13 май 1984 г. в Пазарджик. Родителите й, Ана и Иван Петрови, са инженери.
Истинската и приказка обаче започва именно с Ивайло! Запознават се през 2018 г. като в холивудски филм. Двамата ce сблъскват в бар заради сгрешена резервация. Управата на заведението е сгрешила и събира двете им компании на една маса, а има място само за една. Погледите им се срещат - и двамата са синеоки, пише "Галерия“.
"Знаех коя е, но не се познавахме. Заговорих я, след което не се разделихме повече. За тези седем години може би само веднъж или два пъти не сме били заедно през деня", сподели за срещата им преди време пред bTV Ивайло Батинков.
"Сините му очи - когато го погледнах в очите, имах усещането, че го познавах отпреди и че е моят мъж", обясни Антония.
След две срещи вече официално са двойка, а през 2018 г. се вричат и като съпруг и съпруга. Правят голяма, луда и романтична сватба в Гърция. Ивайло Батинков е изключително сериозен бизнесмен. Той е силният човек във водеща компания в дистрибуцията на медицинска техника и консумативи в България, занимава се и с медицинско производство. Фирмата доставя апаратура за образна диагностика, скенери, рентгени, ядрено-магнитни резонанси, апарати за анестезия и апарати за мониториране на жизнените показатели на пациенти, кувьози за неонатологичните отделения и др.
