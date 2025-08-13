ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:55Коментари (0)87
©
Aнтония Петрова-Батинкова ще става майка за трети път! Това сподели красивата моделка, бизнес дама и инфлуенсърка под няколко кадъра в профила си в Инстаграм. На снимките Мис България 2009 и Мисис Русия 2012 позира с видимо закръглено коремче със съпруга си бизнесмена Ивайло Батинков и двете им деца - Благовест и Ивайло. Недвусмислени са и посланията на Антония под фотографиите.

"Пет чифта обувки. Пет места на масата. Пет души, които се обичат безкрайно. Звучи като магия, но е просто - семейството ни на път да станем петима. Най-хубавите изненади не се крият, а просто растат пред очите ти. Момчетата вече говорят за бебето всеки ден. А ние с Ивайло само кимаме и знаем, че точно така изглежда щастието", написа тя под кадрите.

И макар че Антония деликатно не споделя пола на бебето, много от последователите й предполагат, че щастието й ще е пълно, ако от третия опит най-сетне стане женска майка.

Петрова-Батинкова е родена на 13 май 1984 г. в Пазарджик. Родителите й, Ана и Иван Петрови, са инженери.

Истинската и приказка обаче започва именно с Ивайло! Запознават се през 2018 г. като в холивудски филм. Двамата ce сблъскват в бар заради сгрешена резервация. Управата на заведението е сгрешила и събира двете им компании на една маса, а има място само за една. Погледите им се срещат - и двамата са синеоки, пише "Галерия“.

"Знаех коя е, но не се познавахме. Заговорих я, след което не се разделихме повече. За тези седем години може би само веднъж или два пъти не сме били заедно през деня", сподели за срещата им преди време пред bTV Ивайло Батинков.

"Сините му очи - когато го погледнах в очите, имах усещането, че го познавах отпреди и че е моят мъж", обясни Антония.

След две срещи вече официално са двойка, а през 2018 г. се вричат и като съпруг и съпруга. Правят голяма, луда и романтична сватба в Гърция. Ивайло Батинков е изключително сериозен бизнесмен. Той е силният човек във водеща компания в дистрибуцията на медицинска техника и консумативи в България, занимава се и с медицинско производство. Фирмата доставя апаратура за образна диагностика, скенери, рентгени, ядрено-магнитни резонанси, апарати за анестезия и апарати за мониториране на жизнените показатели на пациенти, кувьози за неонатологичните отделения и др.


Още по темата: общо новини по темата: 850
13.08.2025 Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
13.08.2025 Успешна българка стана майка за първи път, бебето с прекрасно име
13.08.2025 Бившите не спират да мислят за него
13.08.2025 Nova с промени заради The Floor
13.08.2025 Дъщерята на Вергов тръгна по друг път
13.08.2025 Още една знаменитост напуска САЩ
предишна страница [ 1/142 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Хоро на "Бяла роза" с красиви девойки на плажа в Китен стана хит
14:52 / 13.08.2025
Никой не позна Поли Генова на тази снимка
10:23 / 13.08.2025
Гастроентеролог: Консумацията на бърза храна през лятото може да ...
09:37 / 13.08.2025
Първият в историята, преплувал най-големия български залив, празн...
08:39 / 13.08.2025
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
16:54 / 12.08.2025
Деси Слава се завръща да живее в Пловдив
15:59 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
20:06 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Национален отбор на България по волейбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Пожари в Благоевградско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: