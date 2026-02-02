ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|След годеж и раздяла, последвани от брак и раздяла, те са заедно за трети път
Дженифър Лопес и Бен Афлек бяха хванати от папараци на The Hollywood Fix, пристигайки в студиата на водещия Джими Кимъл в Холивуд, Калифорния.
Множество онлайн потребители коментираха с насмешка тяхното евентуално трето събиране:
"В името на Бога! Той да не би да познава само две жени?"
"Помощ! Коя година сме?"
"Моля ви, не започвайте отново!"
"Понякога връзките са по-добри след развода."
Други пък се зарадваха да ги видят отново заедно:
"Обичам ги, съжалявам!"
"Нямам търпение за третата сватба!"
Все още не е ясно какво точно двамата са правили при Кимъл, нито пък дали това е PR стратегия, но предстои да разберем.
Любов под прожекторите
Всичко започва в началото на 2000-те години, когато Дженифър Лопес и Бен Афлек се срещат на снимачната площадка на филма "Gigli". Макар самият филм да се превръща в критически провал, любовта между двамата бързо излиза извън рамките на работата. Те се превръщат в най-сниманата и коментирана двойка на времето си – епоха, в която папараците започват да диктуват ритъма на звездния живот.
През 2002 г. Афлек предлага брак на Лопес с внушителен розов диамант, а медиите вече говорят за "сватбата на десетилетието".
Само година по-късно обаче всичко се разпада. Под натиска на непрекъснатото публично внимание и напрежението около личния им живот, планираната сватба е отложена, а през 2004 г. двамата официално се разделят. По-късно и Лопес, и Афлек признават, че не са били подготвени за мащаба на медийния интерес и че това е изиграло ключова роля за края на първата им връзка, пише Ladyzone.
Следват години, в които пътищата им се разделят напълно. Дженифър се омъжва за Марк Антъни, от когото има близнаци, а Бен Афлек създава семейство с актрисата Дженифър Гарнър. И двамата изграждат успешни кариери, преживяват нови връзки, бракове и раздели, докато "Бенифър" остава по-скоро спомен от друга епоха – символ на ранните 2000.
През 2021 г. обаче Холивуд става свидетел на неочакван обрат. Малко след раздялата на Джей Ло с Алекс Родригес, тя и Бен Афлек отново са забелязани заедно. Първоначално слуховете звучат като носталгична сензация, но бързо става ясно, че връзката им е напълно реална.
Година по-късно двойката прави следващата голяма крачка – през лятото на 2022 г. Дженифър Лопес и Бен Афлек сключват брак в Лас Вегас, а малко по-късно организират и по-голямо тържество в Джорджия, в присъствието на семействата си.
Реалността обаче отново се оказва по-сложна. През 2023 и 2024 г. започват да се появяват сигнали за напрежение – редки съвместни появи, слухове за различни приоритети и начин на живот. През 2024 г. Дженифър Лопес подава молба за развод, а причината е посочена като "непреодолими различия". В началото на 2025 г. разводът е финализиран и двамата официално поемат по отделни пътища.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3228
|предишна страница [ 1/538 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Dara иска да се откаже от "Евровизия"
12:48 / 02.02.2026
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
08:12 / 01.02.2026
Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
20:05 / 31.01.2026
Попфолк певица се отказа от секса
19:05 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS