След Том Круз тя доста бързо си намери друг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:59
©
Ана де Армас излиза с младия и красив експерт по рискови капитали Марсело Валенте, с когото се е сближила след раздялата си с Том Круз. 37-годишната актриса прекрати романса си с Том след девет месеца защото се е чувствала "неудобно" от бързия темп, с който са се развивали отношенията им.

Като ясен знак, че е продължила напред след раздялата им, Ана беше забелязана пред дома си в Лос Анджелис, докато разхождаше кучетата си. На разходката с домашните си любимци тя беше придружена от родения в Бразилия Марсело, за когото се говори, че е новият й приятел. 

Миналия месец Ана беше снимана в Лос Анджелис, докато пазарува и отново беше в компанията на Марсело. Според професионаната му биография той е основател на базираната в Лос Анджелис компания Shepherd, която "свързва световете на развлеченията и технологиите".

През октомври Ана публикува видеоклип в Instagram Stories, в който танцува с Марсело сред публиката за концерт на Дуа Липа в Kia Forum в Лос Анджелис. Тя обаче не сподели никакви подробности за връзката им.

Въпреки че "засега са приключили", двамата поддържат връзка и "ще видят как ще се развият нещата в бъдеще". Освен това Ана и Том остават приятели и колеги.


