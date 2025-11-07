ИЗПРАТИ НОВИНА
След Мария Бакалова отново красива актриса е новата на Валери Григоров?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:53
Светската въртележка отново се завъртя около името на каскадьора Валери Григоров! До неотдавна той беше гадже с Мария Бакалова, но в крайна сметка двамата се разделиха. Оттогава какво прави Валери не беше много ясно.

Фотографи щракнаха един от най-ефектните участници в "Игри на волята" заедно с актрисата Йоанна Начева, позната ни най-вече от сериала "Ол инклузив".

Двамата бяха спортно облечени и похапваха сладко-сладко сандвичи, пиха газирана вода и се наслаждаваха на есенното слънце. От известно време Валери е сменил прическата си и вече е пуснал на свобода буйните си къдрици, а красавицата до него бе с прибрана коса.

На няколко пъти в разговора Начева ставаше от стола си и показваше на телефона си нещо любопитно на Валери, на което той с усмивка добавяше отговор. По жестовете и на двамата личи, че се чувстват твърде комфортно в компанията един на друг и най-вероятно се познават отдавна.

"Синът ми и Йоанна може да са само приятели, вие говорихте ли с него? На мен той не ми споделя личния си живот, той си е само негов." Това сподели пред вестника великата майка на Валери - шампионката ни по стрелба Мария Гроздева.

Самата тя отдавна познава Йонна Начева, тъй като през 2021 година двете заедно се снимат в реклама за хотел и видимо дори се харесват.

Красивата Йоанна Начева е позната на зрителите от сериала "Ол инклузив" на Нова тв, където играе ролята на дъщеря на героя на Ненчо Балабанов. Той пък е много вдъхновен от таланта й, докато двамата работят заедно.

Иначе Йоанна се занимава с професионално изучаване и практикуване на йога. Тя е и танцьор, тъй като преди време е тренирала художествена гимнастика и балет. Завършва езикова гимназия, а след това и "Кино и телевизия" в НБУ. В семейството й няма актьори и хора на изкуството. Известно е само, че тя е имала много силна връзка с баба си, с която е правела малки "спектакли" като дете. Красивата девойка, която може и да е гадже на Валери, развива свой собствен бранд за дрехи и помага в семейния бизнес.

Явно с Григоров се познават поне от началото на годината, тъй като през февруари заедно ходят на конна езда. На един от фотосите си Валери дори бе написал: "С една приятелка", като не уточни дали кобилката му е такава или мацката до него.

Валери влезе в светското общество след като стана достояние връзката му с Мария Бакалова - тогава вече ярка звезда на международната сцена. Двамата бяха безспорно една от най-обсъжданите двойки, появяваха се заедно на няколко събития и привличаха вниманието с баланса между скромност и звездно присъствие.

Въпреки засиления интерес те предпочитаха дискретността и никога не разкриваха подробности за отношенията си. С времето пътищата им се разделиха тихо и без излишен шум, като и двамата запазиха добрия тон и уважение един към друг. Това се случи през септември миналата година.

И така - една любов плавно се плъзна в миналото, оставяйки след себе си само спомени и коментари в мрежата. Новата дама до Валери вече разклаща светските среди и буди повече въпроси, отколкото отговори. А дали тази история ще се превърне в следващата голяма светска романтика - това остава да разберем. Едно е сигурно - новото начало вече е тук и е по-шумно от края.

Мария Бакалова не е показвала нов приятел

След раздялата с Валери Мария Бакалова също продължава напред, като в момента не е свързвана публично с нов партньор, макар да я свързваха с различни актьори от Холивуд. Актрисата остава фокусирана върху международните си проекти, като личният й живот остава извън светлините на прожекторите, припомня "България Днес".


Статистика: