След 9 години и пет деца, две от които общи, най-накрая стягат сватба през лятото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44
©
Днес Джорджина Родригес навършва 32 години. И изживява един от най-щастливите периоди в живота си. 2026 г. се очертава като много специална за нея, тъй като се носят слухове, че това лято може да каже "да“ на дългогодишния си партньор, футболиста Кристиано Роналдо.

През август португалският спортист най-сетне отправи официално предложение на любимата си, поднасяйки ѝ красив диамантен пръстен. Това е огромна крачка в отношенията им, които продължават вече девет години.

Двамата се срещат в магазин на Gucci в Мадрид и оттогава насам животът на Джорджина върви стремително нагоре. Тя не само е щастлива жена и майка, но и успява да развива собствен бизнес – има своя луксозна марка и често присъства на червения килим на важни събития.

Американската мечта

Преди ден Джорджина сподели снимки, чрез които разкрива своята "президентската си фантазия“ - показвайки на последователите си впечатляващи кадри oт престоя си във Вашингтон, окръг Колумбия. В тях тя отново демонстрира, че простотата не е нейният стил. Дори точно обратното – стилът ѝ е показен и тя е наясно, че именно това е нещото, което я прави една от най-следваните и най-обичаните жени в света. 

Поводът да е във Вашингтон е, за да присъства на премиерата на "Мелания“ – филмът, посветен на Първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

От телевизията до недвижимите имоти

Благодарение на "Аз съм Джорджина" – документалната поредица на Netflix с три сезона, публиката имаше възможността да се докосне до интимни и невиждани до момента аспекти от живота на Джорджина Родригес и този на семейството ѝ. Тя затвърди образа си на загрижена майка на шест деца и дълбоко влюбена жена.

Въпреки успеха на поредицата, футболната съпруга реши обаче да не продължава телевизионната си кариера и да не снима повече сезони. А само няколко месеца по-късно беше разкрита новата ѝ бизнес инициатива - недвижимите имоти. И дори вече успя да създаде собствена компания - "Bellhatria“, която се занимава с жилища от най-висок лукс и клас.   

Новата ѝ професионална инициатива всъщност е тясно свързана с едно от най-успешните бизнес начинания на Кристиано с огромна печалба - компанията, която управлява двата хотела, разположени в най-ключовите места в Мадрид.

Ще има ли сватба през 2026 г.?

Предстоящата сватба на Джорджина с една от най-големите съвременни футболни звезди е едно от най-очакваните събития за следващите месеци. Въпреки това датата все още е неизвестна. Португалските медии предполагат, че двойката може да си размени обетите през лятото, но официално потвърждение на този етап няма.

Според вестник Jornal da Madeira двойката планира да се ожени след Световното първенство по футбол през 2026 г., което за първи път в историята на турнира ще се проведе в три държави – Мексико, САЩ и Канада, от 11 юни до 19 юли. Португалия вече се е класирала, затова вестникът прогнозира, че сватбата им ще се състои след шампионата в Мадейра – родното място на футболиста.

Роналдо има пет деца, три от които са от сурогатни майки, а две са родени от дългогодишната му приятелка Джорджина Родригес.


