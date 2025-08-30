ИЗПРАТИ НОВИНА
След 7 г. пауза тя се завръща
Автор: ИА Фокус 08:37
©
Ариана Гранде ще тръгне на първото си турне от седем години през следващото лято, пише BBC.

Турнето на поп звездата "Eternal Sunshine" е кръстено на последния ѝ албум, който излезе през март 2024 г. Оттогава тя се фокусира върху актьорството, печелейки номинация за "Оскар“ за ролята си на Глинда в "Wicked“, като продължението "Wicked: For Good“ ще излезе през ноември.

Турнето ще започне в Оукланд, Калифорния, на 6 юни 2026 г. и ще завърши с пет нощи в лондонската O2 арена на 15, 16, 19, 20 и 23 август. Предварителната продажба на билети за Обединеното кралство ще започне на 16 септември, последвана от общата продажба на 18 септември.


