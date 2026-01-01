ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|След 6 деца тя отново гушка бебе
"Раян. Всичко", гласи поста на моделката и многодетна майка. По-любопитното в случая е, че кадърът се появи ден, след като плъзна слух, че тя и журналистът Мартин Карбовски са новата светска двойка.
Причината за мълвата е появата на Милянкова и Карбовски рамо до рамо на първия ред по време на концерт на Лили Иванова в зала 1 на НДК малко преди празниците, както написа "Уикенд".
Към момента няма официално потвърждение дали двамата са пристигнали заедно на събитието или местата им са се оказали случайно едно до друго. В светските среди обаче по-вероятният сценарий вече се обсъжда усилено.
Засега нито Милянкова, нито Карбовски са коментирали публично слуховете, което допълнително подхранва интереса около евентуалната им близост.
Ирена е майка на 6 деца.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2828
|
|предишна страница [ 1/472 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Женско поле е име от миналото на емблематичен български град, на ...
08:30 / 01.01.2026
Най-често използваните от българите турски думи
08:20 / 01.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
07:15 / 01.01.2026
Картофите вдигат инсулина, особено когато ги ядем в комбинация с ...
19:40 / 31.12.2025
Честито на Радина Боршош!
17:14 / 31.12.2025
Дъщерята на Гала: Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви...
15:05 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS