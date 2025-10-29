След 4 години герой от "Биг Брадър" най-после призна за раздялата

© Пацо от "Биг Брадър" отново е сам. Юнакът от Гълъбово сподели, че вече е свободен мъж, но още няма развод. Панайот Кючуков обясни, че не живее с майката на детето си, и то вече от четири години.



"Няма трети между нас, просто така се случиха нещата. И днес, ако пак ме поканят в "Биг Брадър", пак ще участвам. Това беше прелом в моя живот, и то за добро", споделя още Панайот Кючуков.