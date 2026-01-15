ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|След 30 години те отново се завръщат, но враждата остава
Мел С. обясни, че не иска да "поставя никого под ударите на критиката", но тя, Ема и Мел Би вече са водили разговори за отпразнуването на юбилея.
Въпреки това диджеят призна, че британската момичешка група е "уплашена" и сериозно усеща натиска да организира празненството както трябва. По време на участие в The Rebecca Judd Show в Apple Music 1, Мел Си. каза: "По-близо сме до това, защото Ема го подкрепя. Знаете ли, няма да хвърля никого под автобуса. Всички сме толкова горди, разбира се, горди сме със своето наследство. Това е невероятно. И са 30 години, и трябва да го отпразнуваме по някакъв начин тази година. Аз винаги съм оптимистична."
Хитмейкърите на "Wannabe" за последно се представиха в пълен състав на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Лондон 2012, а през 2019 г. без дизайнерката Виктория, тъй като тя искала да се съсредоточи върху семейството и бизнеса си. Мел Си призна, че тя и Мел Би са водещите инициаторки за потенциалните празненства, но добави, че групата усеща натиск да не направи нещата "по грешния начин". Затова и все още обсъждат всеки детайл, чакайки точното време и "най-добрия начин" да го организират, пише actualno.
Новината идва дни след като Виктория пренебрегна Джери в нейния рожден ден в трибута към Мел С., сред слухове за раздор. Posh Spice публикува в Instagram в понеделник, за да пожелае на бившата си колежка честит 52-и рожден ден, сладка снимка от миналото, на която Мел Си, Мел Би, Ема и Виктория седят заедно и се усмихват, показвайки знак за мир. Забеляза се обаче, че Джери не присъства в ретро кадъра, пише "Daily Mail".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2988
|предишна страница [ 1/498 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга тр...
07:05 / 15.01.2026
Честито! Хора с редки имена празнуват днес
06:50 / 15.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Есил Дюран не спазила обещание и се омъжила за българин, адвокат ...
10:50 / 14.01.2026
Арестуваха Кийфър Съдърланд
08:05 / 14.01.2026
Кардиолог: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърц...
16:01 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS