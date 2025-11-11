ИЗПРАТИ НОВИНА
След 20 години той проговори на сина си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:32
©
Преди няколко дни Пиърс Броснан беше забелязан в ресторант в Нотинг Хил, Лондон, заедно с осиновения си син Кристофър, с когото беше прекъснал всякаква връзка преди 20 години. На срещата присъстваше и другият му син, Дилън, плод на втория му брак с Кийли Шей Смит. Преди 20 години Пиърс Броснан взе трудно решение: да прекъсне всякаква връзка с осиновения си син Кристофър, който по това време имаше наркотична зависимост и не искаше да се лекува.

"Кристофър все още е напълно изгубен. Ужасно изгубен", каза актьорът в интервю за "Playboy" през 2005 г. "Мога само да имам непоколебима вяра и да вярвам, че ще се справи. Той изпита цялото семейство, но никого повече от самия себе си. Той знае как да се справи. Но не иска да го направи".

Това го подтикна да прекъсне връзките си с Кристофър: "Трябваше да му кажа: "Махай се, или живей живота си, или умри". Моля се за него".

Тежка съдба в семейството

Трудно решение, но не и необратимо. 20 години по-късно, 72-годишният Пиърс Броснан най-накрая се срещна с 52-годишния Кристофър, син на първата съпруга на актьора, Касандра Харис, когото той осинови – заедно със сестра му Шарлот, след смъртта на биологичния им баща Дърмот Харис през 1986 г. Шарлот почина през 2013 г.

Пиърс и Крис бяха забелязани заедно в известния ресторант Dorian в Ноттинг Хил, Лондон. На срещата присъстваше и 28-годишният Дилън Броснан, друг син на Пиърс Броснан, роден от втория му брак с Кийли Шей Смит (с която има втори син, 24-годишният Парис). И тримата бяха забелязани на излизане от ресторанта с широки усмивки.

Преди да прекъсне връзките си с него, Пиърс Броснан и Кристофър Харис бяха близки. Той работи като асистент-режисьор на два филма за Джеймс Бонд, сред които "Светът не е достатъчен" (1999). Но отношенията им се влошиха поради зависимостта на Кристофър от кокаин и хероин. Той е бил в затвора три месеца за шофиране в нетрезво състояние през 1997 г., бил е замесен в няколко сбивания, както и в кражба, и е изпадал в кома след предозиране.

През 2022 г. Пиърс Броснан за първи път протегна ръка към Кристофър, когато отпразнува Деня на бащата: "Моята вечна любов към вас, скъпи синове, Парис, Дилън, Шон и Кристофър, благодаря ви от сърце за вашата любов в този ден на бащата", написа той, цитиран от БГНЕС.


