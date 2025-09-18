ЗАРЕЖДАНЕ...
|След 17 години Маги Вълчанова съобщи, че има дете
"Днес, преди 17 г. на празника на София получих най-престижната титла и най-голямото признание - да бъда майка", споделя Вълчанова.
С чувство за хумор тя обяснява защо не публикува актуални снимки на своя наследник:
"Не публикувам актуални снимки на 195 см. ми (вече) "бебе", защото ми е забранено чрез семейния кодекс на взаимоотношенията в семейството, подписан и подпечатан от един истински кисел тийнейджър"=
