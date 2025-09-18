След 17 години Маги Вълчанова съобщи, че има дете

© Красавицата и носителка на титлата "Мис България" Маги Вълчанова изненада последователите си в социалните мрежи с трогателно признание. В специален пост във Фейсбук тя разкри, че е майка на вече 17-годишен син.



"Днес, преди 17 г. на празника на София получих най-престижната титла и най-голямото признание - да бъда майка", споделя Вълчанова.



С чувство за хумор тя обяснява защо не публикува актуални снимки на своя наследник:



"Не публикувам актуални снимки на 195 см. ми (вече) "бебе", защото ми е забранено чрез семейния кодекс на взаимоотношенията в семейството, подписан и подпечатан от един истински кисел тийнейджър"=