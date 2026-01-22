ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Ангелов: Очаквайте шести сезон на "Под прикритие" и избори №8 през есента
"Фейсбук ми напомня, че в този ден преди 12 години сме открили сезон 4 на "Под прикритие". 144 месеца по-късно вече влизаме в Гърция на 4-а скорост, пазаруваме в евро, а между мафия и политика разлика няма“, пише Ангелов.
Слави Ангелов е сценарист и консултант на култовата тв поредица "Под прикритие".
Журналистът подчертава, че образът на силовите групировки се е променил: "Силовите групировки и босове днес са татуирани квартални бойскаути. Истинската организирана престъпност е в парламента.“
Ангелов припомня и политическата нестабилност: "Очаквайте избори номер 8 за пет години, а през есента и 6-ия сезон на "Под прикритие". Управленията се сменят, кукловодите в сянка остават.“
С тези думи той сравнява художествената измислица на сериала с реалността, в която, според него, мафията вече не се крие в сенките. "Вече няма нужда да е "под прикритие", истинската власт се движи открито“, заключава журналистът.
