ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Славата не ги промени и останаха най-добри приятели
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:54Коментари (0)907
©
В свят, в който славата и успехът често идват с цената на личния живот и психическото здраве, истинските приятелства могат да се окажат най-ценният ресурс. Пример за това са актьорите Бен Афлек и Мат Деймън – двама приятели, които са заедно още от детството и заедно са стъпили на върха на киноиндустрията.

Истинското приятелство

Двамата се прославят с филма "Добрият Уил Хънтинг", за който печелят "Оскар" за сценарий, но славата не е винаги лесна за контрол. Афлек откровено говори за борбата си с алкохола и за двата развода - с Дженифър Гарнър и Дженифър Лопес. Въпреки това, неговият дългогодишен приятел Мат Деймън стои до него през всичко това. 

"Нашето приятелство не се влияе от това, което хората казват. Бях там за всичко това", споделя Деймън по време на интервю за "The Howard Stern Show".

Афлек определя това като проявление на истинската дружба: "Това значи много за мен. Това е видът приятелство, което е истинско."

Този вид подкрепа не е просто емоционален жест, а споделяне на тежестите и радостите на живота – особено когато става въпрос за колеги, с които споделяш професионалния път. "Особено когато си млад, енергичните приятелства, които имаш с други млади мъже, към които си лоялен и с които си близък, често са за цял живот", добавя Афлек. Според него тези връзки са основополагащи за идентичността още от гимназията и играят ключова роля в това как се справяш с трудностите по-късно.

Мат Деймън също припомня колко голямо значение има да преживяваш успеха заедно с някого: "Спечелихме джакпота заедно… Твоето израстване до известност малко се забавя, когато станеш известен, защото светът те третира по различен начин. Но когато имаш някого до себе си, с когото можеш да споделиш всичко, това помага да останеш човечен.", цитират го от "Female First".

Това е урок за всички нас – че истинската сила на приятелството и професионалната подкрепа се крие в постоянството, честността и готовността да бъдеш до човека, независимо от обстоятелствата. Афлек и Деймън показват, че дори в свят на блясък и конкуренция, съпричастността и верността са това, което определя дълбоките и трайни връзки, пише actualno.


Още по темата: общо новини по темата: 3009
16.01.2026 Мартин Ергенът: Потресен съм
16.01.2026 Жената на Мариан Бачев пусна промоция
16.01.2026 Повече прах за пране не означава по-чисти дрехи, даже може да навреди
16.01.2026 Честито на Корнелия Нинова
16.01.2026 Рачков се бръкна надълбоко за годежен пръстен, оказа се доста щедър и за бизнеса на Виктория
15.01.2026 Веси Маринова изненада всички: Отпразнува рождения си ден сама
предишна страница [ 1/502 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е деня...
07:41 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Най-плодовитите жени в България са синоптичките
15:34 / 15.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно...
11:56 / 15.01.2026
Ева Кикерезова се завръща? Истината разкри самата тя
10:31 / 15.01.2026
Бившият мъж на новата на Рачков напомни за себе си
09:37 / 15.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: