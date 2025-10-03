ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Скандалът продължава: bTV с официална позиция за изявлението на Георги Тошев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:25Коментари (0)1291
©
bTV Media Group прекратява съвместната си дейност с продуцента Георги Тошев и неговата продуцентска компания.

Ценим приноса на Георги Тошев за развитието на "Преди обед“ и признаваме ролята му в определяне на посоката, в която се развива предаването. Обновеният и настоящ формат на ежедневното токшоу, заедно с концепцията, рубриките и поканата към Венета Райкова, беше разработен също под творческото ръководство на г-н Тошев.

Както при всички продукции на bTV, програмите редовно се адаптират в съответствие с интересите на аудиторията и резултатите от представянето. Наш приоритет остава създаването на висококачествено и ангажиращо съдържание, подкрепено от силен екип професионалисти.

bTV Media Group благодари на Георги Тошев за сътрудничеството и му желае успех в бъдещите професионални начинания.

Припомняме, че вчера продуцентът на сутрешния блок на bTV се изказа срещу това, в което Венета Райкова превърна предаването и начина, по който го води.


Още по темата: общо новини по темата: 1562
03.10.2025 Ново риалити шоу, Ивайло Захариев е водещ
03.10.2025 Евгени Минчев срина Георги Тошев: Заслужаваш си Венета и нищо повече
03.10.2025 Вярвате или не, г-жа Сано чуква цели 51 години
03.10.2025 Жената на Брус Уилис: Излязохме от кабинета без нищо – без надежда, без посока, без подкрепа
03.10.2025 Велик актьор с драстична промяна
03.10.2025 Известен актьор: Не, тя е моята годеница
предишна страница [ 1/261 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Евгени Минчев срина Георги Тошев: Заслужаваш си Венета и нищо пов...
13:07 / 03.10.2025
Вярвате или не, г-жа Сано чуква цели 51 години
12:30 / 03.10.2025
Започна войната на предаванията
09:09 / 03.10.2025
Нова гигантска планета озадачи учените!
23:06 / 02.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:54 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:14 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: