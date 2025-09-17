ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Скандалната Емили от "Ергенът" се е пробвала в чалгата: Даваш кеш и казвам уеs
Преди пет години брюнетката, която днес има амбиции да стане прокурор, въпреки че е влизала във физически сблъсък със своя приятелка, записва обща песен с Ангел и Джамайката. Парчето се казва "Нека да си знаят“, а текстът е по-елементарен и от обикновено стихоплетство. "Даваш кеш и казвам уеs“, пее Емили, което напълно се покрива с настоящите й възгледи за живота.
Що се отнася до гласа й, дори компютърната му обработка не може да скрие липсата на какъвто и да е музикален талант.
Във видеото към песента Емили се върти с разголени тоалети, разкриващи особеностите на задните й части. Бодито с дълбоко деколте показва, че фамозната участничка в "Ергенът“ все още не е наляла силикон в гръдната си обиколка. Погледът обаче е влажен както сега, а устата е напомпана още тогава, пишат от Хотарена.
Песента претърпява пълен провал, а ергенката така и не успява да нахлуе в чалгата. Творческото разочарование вероятно я насочва към правото, но мнозина се съмняват, че тя въобще учи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1315
|предишна страница [ 1/220 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Олек Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махал...
19:38 / 17.09.2025
Появиха се кадри от големия лъскав купон на bTV
15:25 / 17.09.2025
Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шам...
13:15 / 17.09.2025
Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести...
12:57 / 17.09.2025
Waze обнови софтуера си заради камерите за средна скорост
11:20 / 17.09.2025
Експерт: Перете кърпите си за баня през няколко дни!
16:15 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS