Скандалната Емили от "Ергенът" се е пробвала в чалгата: Даваш кеш и казвам уеs
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:24Коментари (0)275
©
Емили Шишкова, най-обсъжданата и разкрепостена участничка в "Ергенът: Любов в рая“, има кратка фолк кариера зад гърба си.

Преди пет години брюнетката, която днес има амбиции да стане прокурор, въпреки че е влизала във физически сблъсък със своя приятелка, записва обща песен с Ангел и Джамайката. Парчето се казва "Нека да си знаят“, а текстът е по-елементарен и от обикновено стихоплетство. "Даваш кеш и казвам уеs“, пее Емили, което напълно се покрива с настоящите й възгледи за живота.

Що се отнася до гласа й, дори компютърната му обработка не може да скрие липсата на какъвто и да е музикален талант.

Във видеото към песента Емили се върти с разголени тоалети, разкриващи особеностите на задните й части. Бодито с дълбоко деколте показва, че фамозната участничка в "Ергенът“ все още не е наляла силикон в гръдната си обиколка. Погледът обаче е влажен както сега, а устата е напомпана още тогава, пишат от Хотарена.

Песента претърпява пълен провал, а ергенката така и не успява да нахлуе в чалгата. Творческото разочарование вероятно я насочва към правото, но мнозина се съмняват, че тя въобще учи.



