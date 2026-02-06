ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандалната Ариа показа тайнствен мъж, но много бързо го скри
В стил "Азис се омъжва в Америка“ певицата изненада последователите си със загадъчна черно-бяла снимка, на която е в прегръдките на мъж, чието лице е грижливо скрито с голямо червено сърце. Кадърът бе придружен от лаконичното, но красноречиво: "Обичам!“ – без обяснения, без тагове, без име.
Ариа не даде нито един жокер за самоличността му, оставяйки феновете си да гадаят и да коментират трескаво, пишат от "Телеграф". От снимката се вижда единствено, че той е млад, добре сложен, със стилно черно поло и шапка - визия, която подсказва вкус и самочувствие, но не издава самоличност. Още по-мистериозно стана, когато само няколко часа по-късно певицата изтри кадъра, сякаш нищо не се е случило, и на негово място публикува плакат за предстоящо свое участие. Любовна провокация или добре премерен PR ход – веднага се запитаха из социалните мрежи.
Ариа е майстор на скандалите и провокациите. "Истинска любов или просто начин да вдигне градуса на вниманието?“ – питат се феновете. Други пък стигнаха още по-далеч и се усъмниха дали снимката изобщо е реална, или е модерна визия, създадена с помощта на изкуствен интелект. Факт е, че след бурната си и широко обсъждана връзка с футболиста на ЦСКА Георги Йомов Ария е обявявала само отношенията си с бизнесмена Цветан Петков, експоловинката на Лияна, след това официално нов мъж до себе си не е представяла. В последната година тя неведнъж е загатвала, че в живота й има специален човек, но винаги е спирала дотам. Според упорити слухове става дума за сръбски бизнесмен, с когото има отношения от около година. Дали мъжът със скритото лице е именно той остава загадка. Едно е сигурно – Ария успя. С една снимка, едно сърце и една дума тя отново накара всички да говорят за нея. А дали това е любовта на живота й, или просто добре режисирана мистерия – времето ще покаже.
