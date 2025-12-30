ИЗПРАТИ НОВИНА
Скандална попфолк певица предизвика много хейт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:46
©
След като в началото на месеца Диона притесни феновете си със здравословните си проблеми, ето, че броени дни преди да посрещне новата година тя е в доста предизвикателно настроение.

Фолкпевицата, която преди време нашумя с провокативно поведение и скандали, май се опитва да пренасочи вниманието към себе си в друга посока.

"Хайде сега всички красавци, които ме хейтят да покажат жените си без грим! Ако има такива, които са им вързали де…", пише тя под снимка, на която уж току що е излязла от банята.

След условната присъда за шофиране под въздействие на наркотични вещества през изминалата година, певицата се старае да акцентира на визията си. Само че, както се казва, не го прави достатъчно убедително.

Кадърът на Диона съвсем не е автентичен, както се опитва да ни убеди тя - и си личи намесата на грим и филтри. Заради това и изпълнителката пак си навлече серия от подигравателни коментари в социалните мрежи. И вместо ефектен обрат, постигна обратен ефект, пише "Блиц".


