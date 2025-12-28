ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Скандална инфлуенсърка отново напомни за себе си
25-годишната красавица от Перник посреща празниците на екзотичния остров Бали, откъдето публикува поредица от кадри по бански. И не какъв да е – изрязан модел, който оставя малко на въображението.
Алекса е известна със своето тяло, покрито почти изцяло с татуировки, както и с любовта си към фитнеса. Всеки неин пост събира хиляди харесвания и коментари.
"Всяка моя татуировка има значение и история. И не ме интересува кой как ме възприема“, споделя тя.
Младата дама активно развива присъствието си в социалните мрежи и не крие, че иска да се утвърди като инфлуенсър, пишат от Блиц.
Секси визията ѝ, съчетана с директно отношение към живота, я правят една от най-обсъжданите риалити звезди у нас – и това няма да се промени скоро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2767
|предишна страница [ 1/462 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Това е най-магичната дата за брак през 2026 г.
22:40 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места...
16:36 / 27.12.2025
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме ...
15:38 / 27.12.2025
Емблематичен сериал се завръща в българския ефир с премиерен сезо...
13:32 / 27.12.2025
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
15:28 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Певецът Константин: Платил съм си вече цената
23:29 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS