Скандална инфлуенсърка отново напомни за себе си
Алекса Радкова – една от най-колоритните участнички от риалити формата "Ергенът“ – отново прикова вниманието в социалните мрежи.

25-годишната красавица от Перник посреща празниците на екзотичния остров Бали, откъдето публикува поредица от кадри по бански. И не какъв да е – изрязан модел, който оставя малко на въображението.

Алекса е известна със своето тяло, покрито почти изцяло с татуировки, както и с любовта си към фитнеса. Всеки неин пост събира хиляди харесвания и коментари.

"Всяка моя татуировка има значение и история. И не ме интересува кой как ме възприема“, споделя тя.

Младата дама активно развива присъствието си в социалните мрежи и не крие, че иска да се утвърди като инфлуенсър, пишат от Блиц.

Секси визията ѝ, съчетана с директно отношение към живота, я правят една от най-обсъжданите риалити звезди у нас – и това няма да се промени скоро.


