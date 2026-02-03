ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандална ергенка напомни пак за себе си
От скорошна публикация в социалните мрежи, става ясно, че в последните дни, риалити героинята се е отдала на зимни приключения. Очевидно тя не се плаши от студа, и дълбоко се "потапя“ в сърцето на Пирин – избирайки луксозен ски хотел, предлагащ спорт, гурме и модерни развлечения.
Но дори когато се разхожда из дълбоките снежни преспи Анна не изневерява на своя ексцентричен стил. На част от кадрите, които споделя в Instagram профила си, тя залага на Chanel – дълъг шал, малка чанта, както и на актуалните в моменти обемни палта с дълъг косъм. Все пак, е подходила към визията и практично, носейки удобни и топли ботуши.
А когато е изморена от разходката, Шермин сяда да изпие чаша ободряваща напитка на терасата на хотела – разкриваща невероятна панорамна гледка към планината и ски пистите, разположени около хотела.
Следва секси селфи в хотелската стая, а малко след това и похапване на вкусна храна в ресторанта - морски дарове, суши, омари, стриди и задължителната чаша бяло вино. На един кадрите се вижда ясно, че Ана е в компанията на мъж – и въпреки че лицето му остава скрито, вероятно именно това е новата ѝ половинка. Самата Шермин се се похвали неотдавна, че вече има партньор до себе си – който е с английско-шведски корени и е на 34 години, по нейна лична информация.
След вкусната храна, е ред на шампанско и фойерверки, поднесени от с усмивка от персонала на ресторанта. А най-романтичен е моментът, в който Анна-Шермин държи в ръцете си голям букет от червени рози – поднесен ѝ вероятно от тайнствената ѝ половинка.
Шермин не пропуска да покаже и останалите неща, с които запълва времето си в луксозния хотел – като посещение на фитнес залата, например. А на една от снимките, любопитно, тя позира с друга бивша участничка от "Ергенът: Любов в рая" – Кристина.
И към целия лукс и разточителство Анна-Шермин просто и без много обяснения пише: "Животът ми напоследък“. Всъщност, не е и нужно – тъй като кадрите говорят ясно сами по себе си, пише ladyzone.
