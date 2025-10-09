ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандален клип с участничка в "Стани богат"
Крещящата учителка от клипа, който си разпространява в социалната мрежа се оказа Лили Вълчева от 104-то СУ в София. Учител по музика. Дава и частни уроци в един сайт.
Според собственото ѝ описание в един сайт за частни уроци, тя е завършила музика бакалавър в СУ. В момента учи магистратура МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА. /За тази педагогига ще напиша в края на коментара ми./
Има опит с работа с деца със СОП!
/Видяхме ѝ страхотните педагогически способности./
Децата са заплашвани, че след подобни записи ще бъдат изключени, директорката знае, кластната знае и всички прикриват "уникалната" преподавателка
Що се отнася за учебната програма на Мария Монтесори ..
Според психолози е изключително вредна и пагубна за децата. Тя е била феминистка. Пропаднала жена,която ражда син. Зарязва го в чуждо семейство и когато той става на 15-17 г тя се завръща. Взима го от новото му и единствено семейство и живее с него като мъж и жена.
Тя една от пропагандаторките за сексуални отношения между родители и деца.
Тъмните петна от нейната биография и нейните възгледи, расистката ѝ нагласа и симпатиите към евгениката (понятието буди асоциации особено с расистките методи на селекция по времето на националсоциализма в Германия - за всичко това пише и Сабине Зайхтер в книгата си.
Сабине Зайхтер смята за чиста гротеска факта, че днес последователи на Монтесори я смятат за една от създателките на “инклузионното образование“, докато всъщност тя без никакви увъртания е говорела за така наречените "деца извън нормата“ като за "чудовища“ и "паразити на обществото“. "Дългата сянка на Мария Монтесори.
......
Та и нашата крещяща учителка учи магистратура Монтесори педагогика. Ужас.
А изпълнения можете да чуете в ютуб. Не смеем да ви ги предложим, че ще ви развалим утрото.
