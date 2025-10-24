ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандал в чалга средите: Млад певец твърди, че е измамен от колежка
По думите му сумата била "доста солидна“, но след като получила парите, Биляниш не е съдействала по никакъв начин за реализацията на проекта. "Просто се покри. Не отговаряше. Бях оставен абсолютно сам“, твърди Денмаро, цитиран от Факти.
Младият изпълнител сподели, че след това е изпаднал в тежко психологическо състояние: "Беше ми жесток удар. Депресирах се. Повярвах на човек, когото смятах за коректен артист“. Двамата все пак са записали песента и са я пуснали, но за Биляниш тя сякаш не съществува.
