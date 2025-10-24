Скандал в чалга средите: Млад певец твърди, че е измамен от колежка

© Младият попфолк изпълнител Денмаро, когото в бранша вече наричат "Малкият Джордан“, разкри неприятна история, свързана с неосъществен негов проект с певицата Биляниш. В подкаста на Ива Атанасова Poison Ivy той призна, че е финансирал изцяло планирана тяхна обща песен — като не само е поел всички разходи, но дори ѝ е дал личен хонорар предварително.



По думите му сумата била "доста солидна“, но след като получила парите, Биляниш не е съдействала по никакъв начин за реализацията на проекта. "Просто се покри. Не отговаряше. Бях оставен абсолютно сам“, твърди Денмаро, цитиран от Факти.







Младият изпълнител сподели, че след това е изпаднал в тежко психологическо състояние: "Беше ми жесток удар. Депресирах се. Повярвах на човек, когото смятах за коректен артист“. Двамата все пак са записали песента и са я пуснали, но за Биляниш тя сякаш не съществува.