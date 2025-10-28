ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Скандал разтресе семейството на Дони и Нети
Изпълнителят на "Уморени криле" сам си признал, засега без бой. "Нети, искам да ти кажа нещо. Ако не си намериш роклята за концерта, да знаеш, че съм объркал пликовете и съм я изхвърлил вместо плика с боклука", обръща се към половинката си певецът с уникалния фалцет, но без да я гледа в очите, и движейки ръце нагоре-надолу по панталона си като провинило се дете.
"Аха! Значи тази вечер няма да съм хубава с чудната рокля!", обръща се уж шеговито към съпруга си Нети, но гласът й трепери от едва сдържан гняв. "Ще ти купя друга, две рокли даже ще ти купя!", опитва се да я умилостиви Дони. "Мисли му какво ще стане, ако не ги купиш!", отговаря изпълнителката на "Луната спи", пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1982
|
|предишна страница [ 1/331 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025
Вселената носи важни послания за 4 зодии
08:10 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS