Скандал разтресе семейството на Дони и Нети

© Чутовен скандал зрее в артистичното семейство Дони и Нети. Причината е скъпа рокля на пеещата актриса, която се озовала заради мъжа й в... контейнерите за смет.



Изпълнителят на "Уморени криле" сам си признал, засега без бой. "Нети, искам да ти кажа нещо. Ако не си намериш роклята за концерта, да знаеш, че съм объркал пликовете и съм я изхвърлил вместо плика с боклука", обръща се към половинката си певецът с уникалния фалцет, но без да я гледа в очите, и движейки ръце нагоре-надолу по панталона си като провинило се дете.



"Аха! Значи тази вечер няма да съм хубава с чудната рокля!", обръща се уж шеговито към съпруга си Нети, но гласът й трепери от едва сдържан гняв. "Ще ти купя друга, две рокли даже ще ти купя!", опитва се да я умилостиви Дони. "Мисли му какво ще стане, ако не ги купиш!", отговаря изпълнителката на "Луната спи", пише "България Днес".