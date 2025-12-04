ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синът на Синди Крауфорд с тежки признания за психичното си здраве
В последните години, 26-годишният мъж се бори с емоционални състояния – като безпокойство, фобии, паник атаки. Признава, че е категорично е отказал алкохола, към който е имал зависимост. И се опитва се да промени средата около себе си, изграждайки по-здравословни навици и търсейки смисъл в откровеността и подкрепата.
Все пак, Пресли не крие, че се опитва да намери решение на проблемите си и чрез специализирани лекарства. "Чувствам, че честността е най-добрата политика“, сподели той пред последователите си в Instagram, преди да опише настоящия си режим - който включва медикаменти, "работещи“ срещу паник атаките.
"Малко се плаша от нещата, които ми се налага да приемам… но ако не ги взема, се случва нещо недобро., казва Пресли добавяйки, че в момента е на четири вида медикаменти, включително лекарства за кръвно налягане, болкоуспокоителни и антидепресанти. Добавя и, че лекарствата, за разлика от психотерапията, му помагат, макра да има притеснения, че могатда го доведат до нежелана зависимост.
Синът на известния супермодел от 90-те години на миналия век, неведнъж е споделял защо е стигнал до подобни крайни състояния. "За съжаление преживях много загуби в различни форми. Това не е извинение, но е причината да съм там, където съм сега“, споделял е той.
Историята на Пресли е още един пример за това, че животът в Холивуд не е толкова бляскав, колкото изглежда привидно. Самият той е осъзнал това и днес умишлено се отдръпва от познатите холивудски кръгове, за да запази напредъка си. "Израснал съм в тази среда и около мен има много хора, които обичам. Но в момента се старая да не съм около тях“, казва още Пресли.
