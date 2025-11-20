ИЗПРАТИ НОВИНА
Синът на Алена: Сърцето ми е разбито, обичам те безкрайно!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:17Коментари (0)400
Роднини, близки и познати се сбогуваха с най-обичаната и известна астроложка на България Светлана Тилкова-Алена. Поклонението бе във вторник в столичния храм "Света София“, където тя е била кръстена.

"Изпратихме Алена! Благодарим на множеството, препълнило църквата "Света София“. Сълзите бяха искрени. И времето заплака“, написа съпругът ѝ Андрей в социалната мрежа.

"Загубих най-скъпия човек в живота си – моята майка. След като прекара Ковид, тя така и не успя да се възстанови напълно. Месец беше на легло и въпреки всичко в мен имаше надежда, че ще се изправи отново. Уви… съдбата реши друго. Сърцето ми е разбито, но ще нося любовта ѝ със себе си завинаги. Почивай в мир, мамо. Обичам те безкрайно“, написа синът ѝ Мартин под снимка с майка си.

Алена почина в неделя на 70-годишна възраст след боледуване от Ковид-19. Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей – нейният най-близък човек и партньор в живота и работата. Двамата бяха неразделен и непобедим екип, посветен на звездите.

Ето какво публикува семейството на Светлана Тилкова в социалната мрежа:

"С най-дълбока болка искаме да споделим, че нашата любима мама и спътница в живота, дошла от звездите, се върна обратно при тях.

След като премина през Ковид, тя така и не успя да си възвърне силите и през последния месец изтощението преобладаваше над желанието ѝ за работа.

Въпреки всичко ние вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови и отново да стъпи на краката си.

Уви… съдбата реши друго.

Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период.

Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше.

Мартин и Андрей“.

Това написаха съпругът и синът ѝ в нейния профил във фейсбук.

Алена е автор на над 280 000 хороскопа и десетки книги и има милиони читатели, които всяка сутрин започваха деня си с нейните прогнози. Родена на 26 януари 1955 г. в София, тя завършва престижната 91 Немска гимназия и Висшия икономически институт "Карл Маркс“, но пътят ѝ я отвежда далеч от икономиката. Още като дете вижда "незримия свят“, както сама казва – и това я повежда към мистиката.

През 1977 г. съдбата я среща с възрастен японски астролог, който я въвежда в тайните на източните практики. Следват години, в които Тилкова пътува до Тибет, учи медитация и левитация, а духовните учители там ѝ дават името, с което я познава цяла България – Алена.

Тя става част от световния елит в астрологията, членува в най-престижните международни организации и пише 91 книги, включително бестселърите "Буквар на душата“, "Настоящето е само ден“ и "Уроци по Карма“. Нейното списание "Кармичният кръг“ се превръща в библия за хилядите ѝ последователи.

Последните ѝ коледни книги вече са били подготвени за печат – проекти, които няма да види издадени.

За Алена астрологията никога не е била забавление. Тя вярваше, че звездите разкриват кармата, уроците и съдбата на всеки човек. Че бъдещето е записано, но човек трябва да го прочете правилно.

Тя често споделяше житейската си философия, а неотдавна е споделила в медиите как ѝ се иска да си отиде: "Като човек, изживял достойно живота си – за миг или по време на съня“.

Приживе Алена говореше за отговорността, която носи човек към собствената си съдба, припомня "Ретро".







