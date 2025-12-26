ЗАРЕЖДАНЕ...
|Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става по-трудна
"Отново бяхме заедно на масата в нашия дом – с дядо Коледа и всичко както трябва“, разказа Симона. Цялото семейство е било заедно, въпреки натоварения график на двете певици. А любимите коледни специалитети на Симона Загорова са тестените неща – бухнали питки и баници.
"Много обичам да меся, обичам да правя бухнали питки, докато пък баба прави страхотна содена питка", добави тя.
На въпрос кой прави сармите, Симона уточни, че това е традиция на майка ѝ Глория: "Тя ги приготвя изключително добре всяка година – и пържолки, и сърми.“
Що се отнася до организацията на празника, талантливата Глория обясни, че у дома графикът винаги се променя според ангажиментите: "Декември е изключително натоварен месец, всеки има участия и пътувания. Но винаги се справяме – всичко е готово навреме и всички седим заедно на празничната трапеза.“
Симона сподели, че често се сблъсква с предразсъдъци и обвинения, че е "връзкарка", заради майка ѝ.
"Грешно е да четеш коментари, но няма как да се харесаш на всички. Много хора те съдят, преди дори да са те виждали на живо. Това е изключително натоварващо".
"Имам талант - и от майка ми, и от баща ми. Името ми дава старт, но след това борбата става по-трудна, защото трябва постоянно да доказваш, че наистина го можеш", уточни Симона.
Още новини от Любопитни новини:
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
26 декември – Денят на бащата
08:24 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
