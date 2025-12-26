Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става по-трудна

© bTV Празниците тази година в звездното семейство на Глория и Симона Загорова преминаха с много усмивки, подаръци и топъл домашен уют. Двете споделиха в студиото на "Преди обед“ как са прекарали Коледа и какви са любимите им семейни традиции.



"Отново бяхме заедно на масата в нашия дом – с дядо Коледа и всичко както трябва“, разказа Симона. Цялото семейство е било заедно, въпреки натоварения график на двете певици. А любимите коледни специалитети на Симона Загорова са тестените неща – бухнали питки и баници.



"Много обичам да меся, обичам да правя бухнали питки, докато пък баба прави страхотна содена питка", добави тя.







На въпрос кой прави сармите, Симона уточни, че това е традиция на майка ѝ Глория: "Тя ги приготвя изключително добре всяка година – и пържолки, и сърми.“



Що се отнася до организацията на празника, талантливата Глория обясни, че у дома графикът винаги се променя според ангажиментите: "Декември е изключително натоварен месец, всеки има участия и пътувания. Но винаги се справяме – всичко е готово навреме и всички седим заедно на празничната трапеза.“



Симона сподели, че често се сблъсква с предразсъдъци и обвинения, че е "връзкарка", заради майка ѝ.



"Грешно е да четеш коментари, но няма как да се харесаш на всички. Много хора те съдят, преди дори да са те виждали на живо. Това е изключително натоварващо".



"Имам талант - и от майка ми, и от баща ми. Името ми дава старт, но след това борбата става по-трудна, защото трябва постоянно да доказваш, че наистина го можеш", уточни Симона.