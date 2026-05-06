Актрисата Силвия Петкова ще сподели подробности за личните и професионалните обрати в своя живот. В откровен разговор тя ще разкрие детайли за динамичната си връзка и окончателната раздяла с бащата на детето си – режисьора Зоран Петровски, информира Plovdiv24.bg.

Зрителите на "Животът по действителен случай“ ще научат как актрисата балансира в ролята на самотен родител, поела пълната отговорност за възпитанието на сина си и управлението на текущ ремонт в дома им.

Силвия Петкова ще разкаже и за необичайния си кариерен път, започнал от работа като промоутър, преди да се утвърди на актьорската сцена. В интервюто ще бъдат засегнати и промените, настъпили в личния ѝ и професионален свят след голямата COVID криза, белязала последните години от развитието ѝ.