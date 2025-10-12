ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силвена Роу разкри коя е храната на дълголетието
Тя посочи, че учебното заведение има много сериозно академично наследство.
Според нея храната е основното лекарство. Роу каза, че бобът е храната на дълголетието. Тя допълни, че страната ни има оригиналните пробиотици в храните - кисело мляко и кисело зеле. И допълни, че нашите туршии са суперхрани.
"Имаме невероятни неща, но нямаме посланици", смята още шеф Роу.
Тя призова хората да не напускат страната, защото за нашето ДНК е най-добре да конкумираме нашата храна. Целта на шеф Роу е да накара повече млади хора да останат да живеят тук.
Роу каза пред NOVA, че за нея ключово е клетъчното хранене, а не диетите.
