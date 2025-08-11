ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силвена Роу неузнаваема
С безупречно изгладено лице, супер остри черти и кожа без нито една бръчица, кулинарната дама сякаш е излязла от филтър на Snapchat или корица на списание от бъдещето. За част от феновете визията е "уау", но за други – просто "прекалена".
"Красива си, но това вече не си ти“, "Не можах да разбера коя е на снимката“ и "Филтрите взеха превес над реалността“, гласят най-честите коментари под публикацията.
Силвена винаги е била известна с увереността си и яркото си присъствие, но този път мнозина смятат, че е минала границата между поддържаната визия и обработването на кадрите.
|Още по темата:
