Силвена Роу неузнаваема
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:09
©
Известната кулинарна експертка и тв звезда Силвена Роу предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, след като публикува снимка, на която изглежда напълно неузнаваема, видя "Уикенд“.

С безупречно изгладено лице, супер остри черти и кожа без нито една бръчица, кулинарната дама сякаш е излязла от филтър на Snapchat или корица на списание от бъдещето. За част от феновете визията е "уау", но за други – просто "прекалена".

"Красива си, но това вече не си ти“, "Не можах да разбера коя е на снимката“ и "Филтрите взеха превес над реалността“, гласят най-честите коментари под публикацията. 

Силвена винаги е била известна с увереността си и яркото си присъствие, но този път мнозина смятат, че е минала границата между поддържаната визия и обработването на кадрите.


