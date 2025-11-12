ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Силвена Роу: Хората помнят баща ми като собственика на първия "Трабант" в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:15Коментари (0)1081
©
"Толкова съм щастлива и смирена да споделя, че бях удостоена с "Почетен професор на практика“ в Университета по хранителни технологии — Пловдив, най-големият университет по хранителна технология на Балканите. Това е огромна чест за мен! Моята роля там ще бъде да работя с академичния състав — професори, академици и доценти — за да създадем магистърска програма на тема: "Храна за дълголетие и биохакинг“, сподели Силвена Роу в социалните мрежи. В университета тя ще води на английски курс "Храна за дълголетие“.

Дамата е известна като Мисис Дубай, но не защото е печелила конкурс за красота, а защото е една от най-уважаваните българки в Емирствата. Тя има два ресторанта там. Впечатлила е шейховете с телевизионни участия и с книгите са на кулинарна тема. Но не само! Опитната мастършефка е готвила за много знатни особи, които се облизват като гладни котаци от вкусните й ястия. Към която и национална кухня да се придържа, Силвена, винаги добавя щипка вкус от българската кухня, за да подчертае от къде е.

Силвена е родена през 1964 г. в Пловдив. Майка й е българка, а баща й - българин от турския етнос. Моминската й фамилия е Лаутлу, но по време на възродителния процес я сменя на Лаута. Татко й Илхан Лаутлу е уважаван журналист, зам.-главен редактор на в. "Отечествен глас“.

Хората го помнят като собственикът на първия "Трабант“ в Пловдив. Човекът приел трудно смяната на имената, дори го уволнили от работа заради чепатия му нрав, но не искал да напуска България. Той почина преди 17 години в Германия, а шеф готвачката е споделяла, че именно от него е наследила кулинарните си умения, пишат от  Хотарена. Татко й бил "цар в кухнята“ и така се запалила по готвенето още от малка.

Майка й Кунка е реставратор със златни ръце, а в стария Пловдив обекти за реставрация да искаш! Кореняци от Филибето разправят, че навремето Кунка била една от най-големите красавици в града. Силвена има и сестра. Като ученички двете момичета за малко да се удавят в гребния канал. Едната паднала, а другата уж да й помогне и тя цамбурнала във водата. Спасили ги случайно минаващи в района момчета.

Едва 19-годишна Силвена напуска България и отива да живее в Лондон. През 1984 г. младото тогава момиче продава напитки на Пловдивския панаир. Тук се запознава с англичанина Малкълм Роу, търговец на вино. Една разходка в стария град и британецът вече е хлътнал до уши в българската красавица. Тя също е привлечена от загадъчния джентълмен. Не е ясно как прескача строгите забрани за пътуване на запад, но пловдивчанката се жени за Малкълм именно на Острова. Родителите му веднага харесали отраканото момиче от Източна Европа.

Въпреки че взема неговата фамилия и е до болка откровена за личния си живот в социалните мрежи, г-жа Роу не споделя снимки със съпруга си и не говори много публично за него. Знае се, че имат двама синове, които вече са млади мъже. Миналата година пред Мон Дьо в ефира на NOVA Мисис Дубай разкри, че в продължение на цели 20 години е издържала съпруга си и цялото си семейство. "Не се омъжих, за да съм в Англия. Мъжът ми е много красив, мил и грижовен разказа тогава тя.


Още по темата: общо новини по темата: 2181
12.11.2025 Мая Пауновска: Изгониха ме от "Трейтърс: Игра на предатели", за да не стрелят по Бачорски
12.11.2025 Йоана украси елхата, не се хареса на Мартин Елвиса
12.11.2025 Актриса от любим за българите сериал пристига у нас
12.11.2025 Йовица най-накрая си слага зъб
12.11.2025 Йоана за Елвиса: Искам един пенсионерски билет
12.11.2025 Те имат тайна сватба и още по-тайно раждане на две деца, а са големи звезди
предишна страница [ 1/364 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Мая Пауновска: Изгониха ме от "Трейтърс: Игра на предатели", за д...
19:50 / 12.11.2025
Броени дни до коледните пости
15:45 / 12.11.2025
Карлос Насар: Обичам те безкрайно!
12:37 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанц...
12:30 / 12.11.2025
Млад стоматолог предупреди: Това води до лош дъх и клатене на зъб...
13:02 / 12.11.2025
Българска актриса с гръцко име, играла в култов филм, днес става ...
09:13 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
Разкриха още "домове на ужасите"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: