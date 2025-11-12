ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силвена Роу: Хората помнят баща ми като собственика на първия "Трабант" в Пловдив
Дамата е известна като Мисис Дубай, но не защото е печелила конкурс за красота, а защото е една от най-уважаваните българки в Емирствата. Тя има два ресторанта там. Впечатлила е шейховете с телевизионни участия и с книгите са на кулинарна тема. Но не само! Опитната мастършефка е готвила за много знатни особи, които се облизват като гладни котаци от вкусните й ястия. Към която и национална кухня да се придържа, Силвена, винаги добавя щипка вкус от българската кухня, за да подчертае от къде е.
Силвена е родена през 1964 г. в Пловдив. Майка й е българка, а баща й - българин от турския етнос. Моминската й фамилия е Лаутлу, но по време на възродителния процес я сменя на Лаута. Татко й Илхан Лаутлу е уважаван журналист, зам.-главен редактор на в. "Отечествен глас“.
Хората го помнят като собственикът на първия "Трабант“ в Пловдив. Човекът приел трудно смяната на имената, дори го уволнили от работа заради чепатия му нрав, но не искал да напуска България. Той почина преди 17 години в Германия, а шеф готвачката е споделяла, че именно от него е наследила кулинарните си умения, пишат от Хотарена. Татко й бил "цар в кухнята“ и така се запалила по готвенето още от малка.
Майка й Кунка е реставратор със златни ръце, а в стария Пловдив обекти за реставрация да искаш! Кореняци от Филибето разправят, че навремето Кунка била една от най-големите красавици в града. Силвена има и сестра. Като ученички двете момичета за малко да се удавят в гребния канал. Едната паднала, а другата уж да й помогне и тя цамбурнала във водата. Спасили ги случайно минаващи в района момчета.
Едва 19-годишна Силвена напуска България и отива да живее в Лондон. През 1984 г. младото тогава момиче продава напитки на Пловдивския панаир. Тук се запознава с англичанина Малкълм Роу, търговец на вино. Една разходка в стария град и британецът вече е хлътнал до уши в българската красавица. Тя също е привлечена от загадъчния джентълмен. Не е ясно как прескача строгите забрани за пътуване на запад, но пловдивчанката се жени за Малкълм именно на Острова. Родителите му веднага харесали отраканото момиче от Източна Европа.
Въпреки че взема неговата фамилия и е до болка откровена за личния си живот в социалните мрежи, г-жа Роу не споделя снимки със съпруга си и не говори много публично за него. Знае се, че имат двама синове, които вече са млади мъже. Миналата година пред Мон Дьо в ефира на NOVA Мисис Дубай разкри, че в продължение на цели 20 години е издържала съпруга си и цялото си семейство. "Не се омъжих, за да съм в Англия. Мъжът ми е много красив, мил и грижовен разказа тогава тя.
