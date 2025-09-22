ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:19
©
С настъпването на есенните застудявания много шофьори се сблъскват с неприятната изненада от неработеща отоплителна система на автомобила. Експерти от автосервизи предупреждават, че често първите признаци на проблем са лесни за разпознаване и могат да предотвратят сериозни и скъпи ремонти.

Най-очевидното предупреждение за неизправност са странните звуци. Здравият отоплител работи почти безшумно. Всяко скърцане, щракане, вой или вибрация може да е сигнал за износени лагери на вентилатора, които могат да заседнат всеки момент, пише automedia. Затова е препоръчително през първите дни на студеното време да се шофира в тишина, за да се доловят и най-малките шумове.

Друг важен индикатор е температурата на въздуха. Ако отоплителят духа, но не излъчва топлина, или потокът на въздуха е слаб, това може да се дължи на запушен филтър на купето, запушен радиатор или неизправност на вентилатора. Винаги е най-добре да се започне с най-лесното – смяна на филтъра.

Още един тревожен симптом е постоянното замъгляване на стъклата, особено в зоната на дефлекторите. Този на пръв поглед безобиден признак често показва микроскопичен теч на антифриз от радиатора на парното. Изпаренията на антифриза се утаяват върху стъклото като конденз, а във въздуха се усеща сладникава миризма.

Неизправност може да има и ако системата не превключва от един режим на друг (например от духане на краката към стъклото) или не променя интензивността на потока. Това може да е причинено от счупен амортисьор, повреден серво задвижващ механизъм или дори проблем с управляващия блок. Пренебрегването на тези симптоми може да доведе до сложни и скъпи ремонти. При съвременните автомобили смяната на радиатора на парното често изисква пълно разглобяване на арматурното табло, което оскъпява ремонта значително.

Затова експертите съветват да обръщате внимание на тези ранни предупредителни знаци, за да си спестите както разходи, така и дискомфорт през студените месеци, които ке дойдат съвсем скоро и неусетно.


