Ще станем свидетели на рядко астрономическо явление
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:21
©
За всички фенове на наблюдението на звездното небе: по-късно този месец ви очаква истинско удоволствие! Въпреки че са на милиони километри разстояние един от друг, Венера и Юпитер ще изглеждат така, сякаш са близо до сблъсък в нощното небе този месец. Планетарната среща е известна като конюнкция и ще се случва в продължение на няколко дни. 

През 2025 г. планетите ще изглеждат най-близки една до друга на 11 и 12 август. Съвпадът на Венера и Юпитер е рядка възможност да видите две от най-ярките планети в Млечния път, една до друга. Според Кралската обсерватория Гринуич, Венера ще засенчи Юпитер с бялото си сияние, докато Юпитер ще изглежда по-златист, предават от BBC.

След събитието двете планети ще поемат по различни пътища, тъй като отново ще започнат да се отдалечават една от друга в нощното небе. Това, което го прави по-специално, е, че съвпадът не е единственото космическо събитие, което да очакваме с нетърпение в нощното небе във вторник. По-късно същия ден, около 21:00 часа, се очаква метеорният поток Персеиди да достигне своя пик. Според НАСА, през това време могат да се видят до 100 метеора на час.

"Тези дни рано сутрин при зазоряване над източния хоризонт са видими два ярки обекта. Това са планетите Юпитер и Венера, които сега се намират в съзвездието Близнаци и се приближават към своето съединение. В астрономията под съединение на две планети се разбира изравняване на техните ректасцензии - небесните им дължини, или на техните еклиптични дължини, при което тези планети изглеждат видимо близки. Ако планетите са ярки, тогава привличат погледа към областта от небето, в която се намират", разказа за БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО – БАН и катедра “Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски". 

Съединението по ректасцензия на Венера с Юпитер ще настъпи на 12 август около 10 ч. българско време. Сутринта на същата дата планетите ще изгреят около 03:13 ч. за Варна и около 03:33 ч. за София. Малко по-късно явлението ще се наблюдава удобно над източния хоризонт. Един час преди изгрев-слънце – в 05:30 ч. за София, Венера и Юпитер ще бъдат на височина 19 градуса. В същото време, макар трудно, съвсем ниско до хоризонта – под двете планети и малко вляво, ще бъде видим Меркурий, продължи Маркишки.

За да го видите най-добре, ако можете, намерете високо място и потърсете две ослепително ярки петна много близо едно до друго. Не е необходим телескоп и би трябвало да можете да го видите с просто око или бинокъл.

Старите българи са наричали планетите Юпитер и Венера съответно Янкул и Янинка, като според едно поверие те били брат и сестра, разказа още Маркишки, като цитира  книгата "Народна астрономия и метеорология“ на Йордан Д. Ковачев.

Като деца те рано останали сирачета и били разделени – отгледани далеч едно от друго. Когато пораснали, те се срещнали и, без да знаят, че са брат и сестра, се влюбили. След време обаче разбрали истината и се разделили. Оттогава Янкул и Янинка се срещат на небето веднъж на няколко години, разказва народната легенда.


