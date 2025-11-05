Щастливи баба и дядо!

© Преди няколко месеца бившият барабанист на "Ку-ку бенд" Венелин Венков стана дядо. Това автоматично направи и половинката му Невена Цонева "баба", макар, естествено, никой да не би нарекъл красивата и млада певица така.



Двамата са почти неразделни с малкото момиченце, с което първородната дъщеря на музиканта го дари. То се роди на 29 март и оттогава Невена и Венко постоянно помагат в отглеждането му.



Паулина е дъщеря на барабаниста от първата му жена. С Невена двамата имат син Александър, който по всичко личи, че ще тръгне по стъпките на родителите си и ще се развива в музикалната сфера, пише "За жената".