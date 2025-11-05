ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Шоколадът ще бъде лукс до Коледа, цените скачат драстично 
Автор: ИА Фокус 09:54Коментари (0)186
©
Цените на какаото достигнаха най-високото си ниво за последните пет седмици. Това стана след новината от миналия четвъртък, че компанията, която управлява Bloomberg Commodity, ще бъде включи какаото в индексите за първи път от две десетилетия.

В края на 2024 г. активите, които следват този индекс, възлизаха на почти 109 милиарда долара, което означава, че какаото ще има дял от 1,7% в индекса, което може да доведе до значителен приток на капитали, пише BulgariaOnAir.

Ръстът в Лондон се засилва заради поевтиняването на британския паунд

Цените на какаото в Лондон се повишиха допълнително във вторник, подпомогнати от отслабването на британския паунд. Паундът спадна до 6-месечно дъно, което направи какаото, котирано в лири, по-изгодно за инвеститорите.

Намаленият износ от Кот д’Ивоар и по-малки запаси подкрепят цените

Поскъпването се подкрепя и от спада в износа на какао от Кот д’Ивоар. Тя е най-големият производител в света.

Данните от понеделник показват, че между 1 октомври и 2 ноември фермерите са доставили 304 840 тона какао, което е със 16% по-малко спрямо същия период миналата година (365 072 тона).

Освен това запасите от какао в складовете на ICE в САЩ намаляха.

По-добра реколта, но опасения за по-слабото търсене

Производителят Mondelez съобщи, че последното преброяване на какаовите шушулки в Западна Африка е с 7% над петгодишната средна стойност и "значително по-добро" от миналогодишното.

В Кот д’Ивоар започва прибирането на какаовата реколта, а фермерите са оптимисти за качеството ѝ.

Въпреки това, има притеснения, че високите цени на какаото и митата могат да намалят търсенето на шоколад. Според данни на Circana обемът на продажбите на шоколадови изделия в Северна Америка е спаднал с над 21%.

Главният изпълнителен директор на Hershey заяви, че продажбите на шоколад за Хелоуин са били "разочароващи". Хелоуин обикновено формира около 18% от годишните продажби на бонбони в САЩ, отстъпвайки единствено на Коледа.

В Азия преработката на какаови зърна през третото тримесечие е намаляла с 17% на годишна база - до 183 413 тона, което е най-ниското ниво за последните 9 години. В Европа е намаляло с 4,8% до 337 353 тона.

В Северна Америка има отчетен ръст от 3,2%.

Намалено производство в Нигерия

Друг фактор, който поддържа цените, е по-слабото производство в Нигерия - петият по големина производител в света.

Нигерийската асоциация на производителите на какао прогнозира, че през 2025/26 г. добивът ще спадне с 11% до 305 000 тона, спрямо 344 000 тона за 2024/25 г.

За септември Нигерия съобщи, че износът на какао е останал без промяна на годишна база - 14 511 тона.


Още по темата: общо новини по темата: 803
05.11.2025 Александър Булбиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици
02.11.2025 Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
02.11.2025 Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
28.10.2025 Производител: Големите вериги ни дават по 20 стотинки за килограм и плащат, когато си поискат
28.10.2025 Рекордна цена за смилянския боб
27.10.2025 25% разлика в цената на един продукт между селски магазин и супермаркет
предишна страница [ 1/134 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сезонна закуска, която да приготвите за няколко минути, преди да ...
08:04 / 05.11.2025
Поверие гласи, че ако днес залезът бъде ярък, ни очаква лошо врем...
08:02 / 05.11.2025
Помните ли игрите на компютри "Правец"?
22:27 / 04.11.2025
В най-големия град около Пловдив откриха паметна плоча на велика ...
17:30 / 04.11.2025
Мрежата кипна: Габриела не вижда проблем в това!
17:10 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Земетресения в България
Лято 2026
Рехабилитацията на жп линията Пловдив - Бургас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: