|Шоколадът ще бъде лукс до Коледа, цените скачат драстично
В края на 2024 г. активите, които следват този индекс, възлизаха на почти 109 милиарда долара, което означава, че какаото ще има дял от 1,7% в индекса, което може да доведе до значителен приток на капитали, пише BulgariaOnAir.
Ръстът в Лондон се засилва заради поевтиняването на британския паунд
Цените на какаото в Лондон се повишиха допълнително във вторник, подпомогнати от отслабването на британския паунд. Паундът спадна до 6-месечно дъно, което направи какаото, котирано в лири, по-изгодно за инвеститорите.
Намаленият износ от Кот д’Ивоар и по-малки запаси подкрепят цените
Поскъпването се подкрепя и от спада в износа на какао от Кот д’Ивоар. Тя е най-големият производител в света.
Данните от понеделник показват, че между 1 октомври и 2 ноември фермерите са доставили 304 840 тона какао, което е със 16% по-малко спрямо същия период миналата година (365 072 тона).
Освен това запасите от какао в складовете на ICE в САЩ намаляха.
По-добра реколта, но опасения за по-слабото търсене
Производителят Mondelez съобщи, че последното преброяване на какаовите шушулки в Западна Африка е с 7% над петгодишната средна стойност и "значително по-добро" от миналогодишното.
В Кот д’Ивоар започва прибирането на какаовата реколта, а фермерите са оптимисти за качеството ѝ.
Въпреки това, има притеснения, че високите цени на какаото и митата могат да намалят търсенето на шоколад. Според данни на Circana обемът на продажбите на шоколадови изделия в Северна Америка е спаднал с над 21%.
Главният изпълнителен директор на Hershey заяви, че продажбите на шоколад за Хелоуин са били "разочароващи". Хелоуин обикновено формира около 18% от годишните продажби на бонбони в САЩ, отстъпвайки единствено на Коледа.
В Азия преработката на какаови зърна през третото тримесечие е намаляла с 17% на годишна база - до 183 413 тона, което е най-ниското ниво за последните 9 години. В Европа е намаляло с 4,8% до 337 353 тона.
В Северна Америка има отчетен ръст от 3,2%.
Намалено производство в Нигерия
Друг фактор, който поддържа цените, е по-слабото производство в Нигерия - петият по големина производител в света.
Нигерийската асоциация на производителите на какао прогнозира, че през 2025/26 г. добивът ще спадне с 11% до 305 000 тона, спрямо 344 000 тона за 2024/25 г.
За септември Нигерия съобщи, че износът на какао е останал без промяна на годишна база - 14 511 тона.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
