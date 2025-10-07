ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Шокиращи суми в "Ергенът: Любов в рая"
Разбира се, на преден план изпъкна Ана - Шермин, която не спира да говори за личните си качества и външен вид. Тя не се поколеба и заяви пред всички, че за да си осигури "всичко, от което се нуждае", са ѝ необходими около и над 20 хиляди лева месечно.
Някои от участниците обясниха, че могат да се приспособят към различни условия и се чуха най-разнообразни мнения за това какво е "добър живот". Впечатление направи коментарът на Орлин, за който по-рано стана ясно, че е син на кмета на Монтана. Той сподели, че идва от добро семейство, което го е научило да бъде скромен и да цени парите. Орлин призна, че може спокойно да живее с около 2000 лева на месец.
Скандал между двойките
По време на вчерашния епизод станахме свидетели и на първите по-сериозни неразбирателства между две от оформилите се двойки. Джан Микеле заяви, че е останал обиден от любимата си Габриела, която по-рано на банкета изрази мнението си за кавалерите в къщата. Той се закани, че на следващата церемония ще си тръгне и няма да ѝ даде роза.
От друга страна, напрежението между Криси и Петър се задълбочи, а разклатените им отношения доведоха до неуспешен опит за разговор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1614
|предишна страница [ 1/269 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, коят...
15:29 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV?
14:57 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS