Шокираща истина за темперамента на Марсел от "Диви и красиви"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:07Коментари (0)78
©
В риалити формата "Диви и красиви“ един участник успя особено да се открои не само с физическия си образ, но и с емоционалната си експлозивност, а именно - Марсел. Ако някой е мислел, че дивото е само в гората, Марсел доказа, че то може да се крие и в човешкия темперамент.

В последните епизоди напрежението между участниците достигна точката на кипене, когато Марсел влезе в остър сблъсък с Чефо, обвинявайки го в лицемерие и стратегическо поведение, което противоречи на "естествения дух“ на формата. Сцената се превърна в една от най-коментираните в социалните мрежи, а допълнително той го наричаше и "Чехо“ уж по погрешка. Марсел не бе просто участникът, който създаде драма. Той е човек със силно чувство за справедливост, непримирим към фалша и готов да защити своите принципи дори когато това означава да се изправи срещу мнозинството. След като не успя да намери общ език с нито една от участничките провокира с отношението си и останалите мъже в риалитито, той напусна формата. Веднага след като бе излъчен епизодът обаче, Марсел гостува в подкаст канала в Ютуб на "Диви и красиви“. Там той загатва пред водещата Маги Томова, че е човек с артистична душа, който търси автентичност и дълбочина във всичко - от отношенията до преживяванията. Дотук е имал две сериозни връзки и двете приключили заради силната му емоционалност и обсебваща любов, която търси и от отсрещната страна.

"Повечето хора не ме харесват, но аз и не се старая да им се харесам. А тези, които ме опознаят истински, ме разбират и приемат такъв, какъвто съм си.“ Сподели и мнението си относно участничката, която първоначално привлече вниманието му - бургазлийката Ренета, по професия - лекар. След като и в нейно лице не намери сродна душа, Марсел дори се усъмни, че тя изобщо практикува такава сериозна професия предвид "несериозното“ й поведение. На въпроса как си представя живота с перфектната половинка, той отговори: "Да има с кого да си споделиш чаша бяло вино и две филии хляб“.

В свят, където риалити форматите често се превръщат в сценарии, Марсел е живото доказателство, че истинските емоции все още не могат да бъдат инсценирани.

Той не се страхува да бъде уязвим, да се ядоса, да се разплаче, а зрителите остават разделени - такива, които категорично го определят като "насилник“, и други, които са склонни да вярват, че това е характер, но със сигурност любовта го чака.


