Световната суперзвезда Шер попадна в центъра на истинска семейна драма, достойна за холивудски сценарий. Оказва се, че 79-годишната икона има внучка тийнейджърка, за чието съществуване е разбрала едва сега. Новината дойде след шокиращ телефонен разговор с майката на детето.

В основата на историята стои синът на Шер – Илайджа Блу Алман, плод на брака ѝ с покойния Грег Алман.

Шок по телефона

Бившият модел Кейти Едуардс твърди, че дъщеря ѝ Евър е дете на Илайджа от тяхно кратко романтично увлечение в миналото. Според информацията, Шер сама се е свързала с Кейти, за да провери слуховете, които започнали да циркулират в семейството. Изпълнителката на "Believe“ останала буквално без думи, когато разбрала, че има 15-годишна наследница, която никога не е виждала.

Фамилия, пълна с тайни

Случаят с внучката Евър не е единствената мистерия около звездата напоследък. В светските среди се шушука, че тайните са запазена марка за клана на Шер:

Тайният брак на Шер: Певиата предизвика фурор на сватбата на другия си син – Чаз Боно, появявайки се с гигантски пръстен. Слуховете твърдят, че тя тайно се е омъжила за 40 години по-младия от нея Александър "AE“ Едуардс, пише dailymail.co.uk.

Илайджа и мълчанието: До момента синът на Шер не е коментирал публично бащинството си, което допълнително нагнетява напрежението в семейните отношения.