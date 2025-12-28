ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Шеф Силвена Роу: Боря се със стреса!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27Коментари (0)1046
© Инстаграм
Шеф-готвачът Силвена Роу посрещна празниците със семейството си в Шотландия.

"Само готвя, като ресторант е тук. Но има страхотни продукти – риби, меса, сезонни зеленчуци", казва тя.

Извън празниците гледа да се бори със стреса, да си почива повече.

Като експерт по хранене, Силвена Роу вижда, че в световен мащаб има нова тенденция – за промотиране на дълголетието. "Говорим за създаване на устойчиви хора, със страхотно ДНК, със страхотен имунитет, никога да не се даваш на болестите", каза Силвена Роу пред Нова тв.

"В България трябва да се обърне внимание каква храна се дава в училищата, на болните в болницата", каза Силвена Роу и призова за повече спорт.


Още по темата: общо новини по темата: 2769
28.12.2025 Най-после признаха, че са двойка
28.12.2025 Скандална инфлуенсърка отново напомни за себе си
28.12.2025 Любо Киров: Смятам се за щастливец!
27.12.2025 Огромен интерес: Над 250 искат да играят Стоичков!
27.12.2025 Венета Райкова: Не съм се отказала от телевизията, ще се видим в точното време, на точното място!
27.12.2025 Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
предишна страница [ 1/462 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Това е най-магичната дата за брак през 2026 г.
22:40 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места...
16:36 / 27.12.2025
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме ...
15:38 / 27.12.2025
Емблематичен сериал се завръща в българския ефир с премиерен сезо...
13:32 / 27.12.2025
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
15:28 / 26.12.2025
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ураганен вятър в Пловдив
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Световна черна хроника
БК Академик Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: