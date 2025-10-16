ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шеф Петров за Стефан Ботев: Беше облечен като овчар и имаше 220 лева, алчноста му изяде главата
В публикацията си Петров споделя личен спомен от 1986 година, описвайки младия тогава Ботев като "наивен и алчен селяндур, станал лесна жертва на измамници в София“.
"Този го помня как '86-та слезе на Централна гара в София и го беше страх да се качи на трамвай... Беше облечен като овчар и имаше 220 лева. Искаше с тях да си купи и дънки, и яке – и точно тази алчност му изяде главата“, пише Петров.
Според разказа му, Ботев бил измамен от т.нар. "ченчаджии“ в района на Пиротска и ЦУМ, след като се подлъгал да купи несъществуващи дънки и дънково яке.
"Толкова бързо го завъртяха на 'Двоен вход', че после плачеше като дете“, спомня си кулинарят, добавяйки, че тогавашните му съотборници, сред които и легендарният Наим Сюлейманоглу, се опитали да му помогнат.
В типичния си колоритен стил Петров завършва публикацията с язвителния коментар:
Мнозина в социалните мрежи приемат думите му като директна ирония към настоящото ръководство на федерацията и поведението на нейния президент. Част от последователите на шеф Петров го подкрепиха за "смелостта да каже истината“, докато други го обвиниха в грубост и неуважение към бившия олимпиец.
