ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Шеф Петров за Стефан Ботев: Беше облечен като овчар и имаше 220 лева, алчноста му изяде главата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:08Коментари (0)2054
©
Известният готвач Борис Петров предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като постна текст, насочен срещу президента на Българската федерация по вдигане на тежести — Стефан Ботев. Поводът за изявлението е продължаващият скандал около щангиста Карлос Насар, който разтърси спортните среди през последните дни.

В публикацията си Петров споделя личен спомен от 1986 година, описвайки младия тогава Ботев като "наивен и алчен селяндур, станал лесна жертва на измамници в София“.

"Този го помня как '86-та слезе на Централна гара в София и го беше страх да се качи на трамвай... Беше облечен като овчар и имаше 220 лева. Искаше с тях да си купи и дънки, и яке – и точно тази алчност му изяде главата“, пише Петров.

Според разказа му, Ботев бил измамен от т.нар. "ченчаджии“ в района на Пиротска и ЦУМ, след като се подлъгал да купи несъществуващи дънки и дънково яке.

"Толкова бързо го завъртяха на 'Двоен вход', че после плачеше като дете“, спомня си кулинарят, добавяйки, че тогавашните му съотборници, сред които и легендарният Наим Сюлейманоглу, се опитали да му помогнат.

В типичния си колоритен стил Петров завършва публикацията с язвителния коментар:

Мнозина в социалните мрежи приемат думите му като директна ирония към настоящото ръководство на федерацията и поведението на нейния президент. Част от последователите на шеф Петров го подкрепиха за "смелостта да каже истината“, докато други го обвиниха в грубост и неуважение към бившия олимпиец.


Още по темата: общо новини по темата: 1783
16.10.2025 Брижит Бардо е хоспитализирана
16.10.2025 Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10.2025 Меган с критика към кралското семейство
16.10.2025 Софи Маринова влиза в "Пееш или лъжеш"
16.10.2025 Чакаха ги за сватба, а те се разделиха
16.10.2025 Даниела Рупецова се оплака от бизнес дама
предишна страница [ 1/298 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с В...
19:27 / 16.10.2025
Христо Стоичков с трогателен пост: Златната топка - сигурен съм, ...
15:51 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Георги Тошев с първи коментар за раздялата на Венета Райков с bTV...
11:18 / 16.10.2025
bTV и Венета Райкова се разделиха официално
10:05 / 16.10.2025
50 милиона души на площта на България, но с невероятен ред, чисто...
22:32 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Васко Василев!
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Почина Мария Шишкова
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: